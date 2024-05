/NÁZOR EXPERTA K MS/ Stejně jako fanoušci věří v úspěch českého hokeje. „Hrajeme parádně, zlato by nám slušelo,“ usmíval se po vítězném čtvrtfinále s USA (1:0) bývalý zlínský hokejový reprezentant Jaroslav Balaštík, aktuálně hokejový agent. „Šance zahrát si nedělní finále jsou naprosto otevřené, třebaže Švédové budou velmi kvalitní protivník.“

Bývalý úspěšný hokejista Jaroslav Balaštík, aktuálně hokejový agent. | Foto: Deník/Libor Kopl

Čtvrteční duel Čechů prožíval jako každý fanoušek. „Dívalo se na to dobře, vyhráli jsme zaslouženě. Kluci od začátku předváděli organizovaný, kolektivní výkon umocněný bojovností každého kluka na ledě s jistým Lukášem Dostálem v bráně. A když k tomu přidáme skvělé publikum, které bylo opravdu dalším hráčem na ledě, cítil jsem z našeho výběru obrovskou energii,“ smekl Balaštík.

Sledovat hokej na náměstí? Na Zlínsku moc možností nebude

O osudu zápasu rozhodla jediná, šťastná tečovaná střela. „Každý chvilku tahal pilku. Byl to duel velmi vyrovnaných týmů, kdy jsem čekal, že to bude zápas o prvním gólu. Američané se celý čas prezentovali velmi ofenzivním výkonem se skvělými, hvězdnými hráči z NHL. Klobouk dolů, jak je kluci dokázali eliminovat.“

Současný kádr považuje za opravdu nejkvalitnější, jaký mohl trenér Rulík aktuálně poskládat. „S příjezdem Pastrňáka, Zachy a Nečase jsme se v ofenzivě dostali jeden až dva levely výše než na začátku turnaje! Tým v čele s Pastrňákem, jehož řadím do top 5 hráčů NHL, dostal jiný rozměr a kvalitu. Už s Kanadou předvedl svou sílu, která bude zápas od zápasu dozrávat,“ očekává bývalý úspěšný hokejový útočník. „Potenciál růstu je obrovský, věřím, že ještě přijde Davidova chvíle. Ve čtvrtek měl při nájezdu smůlu. Už moc se těším na další duely!“

Fotbalové postupy a sestupy. Kdo to má nahnuté a kdo už slaví?

A kdo mu v současném výběru chybí? „Osobně bych se na úkor Kondelíka nezbavil Tomáše Noska, za mě ideální defenzivní hokejista, role čtvrtého centra by mu sedla. A také se mi v přípravě moc líbil Jakub Vrána, jak pokorně, parádně přijal svou roli v týmu,“ poznamenal bývalý úspěšný hokejista.

Čtvrtfinálový duel Balaštík sledoval z pohodlí svého domova, stejně jako celý šampionát. „Je to snazší a užívám si to. Alespoň stihnu i tři zápasy za den, i sestřihy. Letošní šampionát mě vtáhl do hry, krásné vyústění evropské části sezony,“ usmívá se Balaštík, pro něhož je MS z pozice agenta spíše společenskou akcí. „Kluci ví, na čem jsou. Naše agentura aktuálně na MS zastupuje sedm hráčů v čele s Pastrňákem či Červenkou. Za naši agenturu jsou přímo na zimáku Aleš Volek s kolegy,“ upřesnil.

A co jej na MS nejvíce zaujalo? „Návštěvnost! Potvrdili jsme, že jsme opravdu hokejový národ! Beznadějně vyprodané jsou nejen české zápasy, ale celý šampionát má neuvěřitelnou atmosféru. Nepamatuji si, že by někde přišlo na odpolední duel i patnáct tisíc diváků. Fanoušci dávají šampionátu jiný rozměr,“ smekl.

Krajský přebor: šlágr bez vítěze, Nevšová ztratila body v nastavení! Co trenéři?

Při hledání taktiky na našeho semifinálového soupeře měl Balaštík jasno. „Švédové předvádí parádní kombinační hokej, velkou rotaci obránců do útoků, nezbavují se puků, ale někdy situace až moc přehrávají. A právě toho bychom měli využít, nachytat je v nedbalkách v útočném pásmu, vyčíhnout si je,“ usmívá se rodák a patriot z Uherského Hradiště.

Z regionálního pohledu přitom stejně jako fanoušci v posledních letech sleduje vyklízení pozic místními odchovanci. „Bohužel to není náhoda, je to ústup ze slávy,“ potvrzuje Balaštík. „V našem Zlínském kraji by měl udávat trend Zlín, ovšem v posledních letech nejsou výkony mládežnických týmů Beranů ideální, chybí mezi TOP týmy v Česku, tedy aby hrály ve svých kategoriích minimálně semifinále,“ zdůraznil.

Divizní Baťov má bod, ale bude psát odvolání! Divil se i Vsetín

„Pokud ve Zlíně chtějí doplňovat svými odchovanci první, prvoligový tým Beranů, mládež by měla bojovat o mistrovské tituly. Tak, jak to bylo kdysi v kategoriích okolo mé generace, nebo naposledy v ročníku Kašíka, Holíka, Honejska a spol. To byla asi poslední hokejově silná generace na Zlínsku,“ dodal nyní hokejový agent Balaštík.