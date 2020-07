„Dva roky jsem si připravoval půdu pro to, aby tato sezona byla výjimečná,“ říká v otevřeném rozhovoru pro Zlínský Deník, ve kterém mluví například o podobě síni slávy, o tom, na co se mohou fanoušci těšit v nadcházející sezoně nebo o počtu diváků na zápasech.

Maximalista, hokejový fanatik a dříč. Někdejší lídr fanouškovského kotle v prosinci 2017 přesedlal do kanceláře Zimního stadionu Luďka Čajky a stal se nedílnou součástí klubu.

Kdo vlastně sedí naproti mně? Kdo je Libor Kožík jakožto člověk?

Fanoušek. Dřív aktivní, nyní se snažím dělat to, co bych chtěl na zimáku mít, kdybych si kupoval permanentku. Vlastně kvůli hokeji jsem před 14 lety začal dělat grafiku, tou dobou to nebyla tak rozšířená věc, tak jsem si stáhl program a začal jsem dělat věci s klubovým námětem. Začínal jsem pro historické stránky dělat například grafické podoby starých dresů, teď navrhuji dresy, ve kterých budou kluci hrát.

Jak jste se dostal na tuto pozici?

Chtěl jsem v prosinci 2017, kdy zde probíhaly nějaké personální změny, přidat ruku k dílu ve volném čase. Nakonec se to změnilo v nabídku na plný úvazek, kterou jsem po nějaké době rozmýšlení přijal. Ze začátku bylo pro mě těžší to, že jsem pořád na očích. Já jsem spíše uzavřený člověk, nerad se ukazuji, no a tady je to přesně naopak. Jsem vystavený veřejnému tlaku. Dříve jsem byl na obdobné pozici, ale v komfortním prostředí.

Bývá někdy ta zpětná vazba pro vás osobně nepříjemná?

Člověk si z toho musí vzít to dobré a něco zlepšit. Ale nikdy se nejde zavděčit všem. Vždy je nějaký klub, který danou činnost dělá lépe a fanoušci by to chtěli také. Ale to jak s hráčským kádrem. Vše je závislé na podmínkách a rozpočtu. Zároveň je pro mne pozitivní, že jsou věci, které děláme už nyní na lepší úrovni než většina extraligy. A jsem přesvědčen, že i letos hodně věcí posuneme dál.

Když jste byl aktivní fanoušek, snil jste o tom, že byste mohl někdy být součástí klubu?

Nejsem člověk, který sní. Prostě to přišlo a pracuju. V té době, nějakých čtrnáct let zpět, se sportovní marketing ani pořádně nedělal, klub zkrátka nějak fungoval. Až posledních deset let se praktikuje tento moderní přístup.

Jaká je vlastně náplň Vaší práce?

Toho je hodně a často se to mění. Naše oddělení zasahuje kromě marketingu i do ticketing, obchodu a částečně i do péče o hráče. Ale není to jen o mne, měl jsem skvělou kolegyni Karolínu Václavkovou, která ale nyní končí a jde studovat do Prahy. Externě pomáhá také Roman Ordelt, který na klubu dělá už od počátku devadesátých let a předává nám zkušenosti. Především se ale staráme o veškeré podpůrné akce k zápasům, sociální sítě, tisková média. Vymýšlíme příběh sezony i jednotlivých zápasů a eventy okolo hokeje a hráčů. Zároveň se věnujeme také podpoře obchodu a aby naši partneři byli na stadionu vidět. Já osobně kromě strategie, administrativy dělám i většinu klubové grafiky. Takže dresy, grafiky na sociální sítě až po natáčení a stříhání videí. Jsme malý klub, pokud chceme růst, tak musíme dělat všechno.

Zapojuje se klub nějak do výroby suvenýrů?

Čím dál víc do toho kecám. (smích) Část věcí šla z naší produkce už minulý rok, ale letos to bude pro klub zajímavější i z pohledu financí. Na následující sezonu už navrhujeme jednu celou sadu věcí, tak doufám, že se fanouškům budou líbit, budou si suvenýry kupovat a tím podporovat klub.

Po dobu rozhovoru si hrajete se snubním prstenem, co na takové časové vytížení říká manželka?

Věděla, do čeho jde. Já jsem pořád stejný bez ohledu, kde pracuji na hokeji nebo jinde. Zároveň ví, že si uvědomuju, že to je práce, která se nedá dělat při dítěti. Od září do března člověk nezná víkendy ani svátky, Vánoce znamenají často jeden až dva dny volna.“

Jste typ, který musí mít všechno pod kontrolou. Dovedete si představit mít okolo sebe větší tým lidí?

„Rozhodně. Jsou kluby, které mají na marketing snad víc lidí, jako my na celý klub. To nás limituje v počtu výstupů a možností, ale lze to dohnat nadšením a prací. Každopádně doba nějak pokračuje a vliv marketingu na fungování klubů bude s nástupem moderních technologií ještě vyšší.

Jaké bylo uplynulé léto vzhledem k celkové situaci ve světě?

Moc volna jsme si neužili, přitom už za měsíc začíná sezona. Kvůli koronaviru byla celá kampaň na prodej permanentek náročnější. Měli jsme něco připraveného, ale museli jsme to předělat a postavit na hesle „bez vás to nezvládneme.“ V podstatě hned, jak skončila sezona, jsme začali pracovat dárkové krabičce, kterou lidi dostávají k permanentce. Je v ní třeba multifunkční šátek. A vyřešit výrobu 2000 šátků v době, kdy byla krize a po tomto zboží enormní poptávka, nebylo snadné.

Co počet prodaných permanentek, jste spokojeni?

Asi ano. Čísla jsou srovnatelná s loňskými ve stejné době. Fanoušci ukázali své zlínské srdce a klubu velmi pomohli. Za to jim musíme poděkovat. Pomohli tomu i hráči, kteří se každou středu střídali na pokladně. Bylo vidět, že hodně fanoušků, kteří by čekali s nákupem do srpna srpnu, přišlo už nyní, aby ji měli od svého oblíbeného Berana. A i to nám v této nelehké době pomohlo.

Mluví se o různých omezeních v počtu diváků na zápasech, jaká je situace?

Situace se mění poměrně často. Co se přípravy týče, v současnosti to vypadá, že bude na stadionu tisíc lidí, ale budeme sledovat aktuální vývoj a reagovat. A extraliga… Ještě dva týdny zpět byla pro mne polovina kapacity černým scénářem, teď je to přání, aby byla aspoň ta polovina. To znamená 3500 míst, čímž pokryjeme všechny permanentkáře. Od začátku krize máme vymyšlený způsob, jak to udělat, i kdybychom měli měnit sedadla lidí. Způsob distribuce bude spravedlivý a bude zvýhodňovat permanentkáře.

Na co se mohou fanoušci těšit v nadcházející sezoně?

Když jsem před dvěma lety přišel, řekl jsem, že chci, aby lidi měli radost z hokeje. Ale naše práce je, aby lidi měli radost ze všeho okolo hokeje. A v tom chceme pokračovat, pracujeme na tom postupnými kroky. To je cesta, jak něco vybudovat bez velkých investicí. Každá sezona má nějaký příběh, toho se držíme i na následující sezonu. Základní linky ještě nechci zveřejňovat, ale fanoušci z něj snad budou nadšení. Dále chceme připomenout, že oslavíme šedesát let od prvního utkání v nejvyšší soutěži a další zajímavá data. Chystáme novinky s maskotem, lepší videa na kostce, ať už k úvodnímu utkání nebo tématických zápasů, kterých bude více.

A můžete být konkrétní?

Už od konce minulé sezony máme nachystané devadesátkové utkání, tj. jeden zápas bude zasazen do 90. let. Budeme hrát hudbu, která byla pro tu dobu typická. Podařilo se mi sehnat originální melodie, které i na mne působí nostalgicky. Plánujeme tam aktivity s maskotem atd. Konkrétně se bude jednat o zápas 18. října s Plzní. A další nechám pro fanoušky jako překvapení.

Říkáte, že chcete lidi bavit i mimo hokej. Daří se to?

Pro mě je vítězství, když je na stadionu o jednoho člověka navíc. Jsem statistik a vždycky jsem sledoval návštěvnost, to je pro mě základní kritérium. Nedělal bych tuto práci, kdyby návštěvnost dlouhodobě klesala. Před korona krizí jsem doufal, že letos překonáme průměrnou návštěvnost přes 5000 lidí na stadionu, ale uvidíme, jak moc s tím zahýbá aktuální situace. Loni jsme byli těsně pod pěti tisíci, takový průměr tady nebyl patnáct let. Zlínští fanoušci ukázali, že jsou skutečně věrní, že nechodí jen, když se hraje o titul.

Mimochodem, se síní slávy to vypadá jak?

Nyní vzniká spolek, který by měl celý projekt zastřešovat. Pokračujeme ve sbírání cenných artefaktů i statistik. Dal se dohromady velmi silný tým lidí, kteří se tím zabývají. Ale je to práce na mnoho let. Za mne je nejcennější sbírka dresů. Zařazených jich máme nyní osmdesát. Nejsou tam dva stejné podle vzhledu ani hráče. Například od roku 1988 nám chybí už jen tři poslední dresy sehnat. Máme také ty neuvěřitelně vzácné, které fanouškům vyrazí dech. Je to skvělá procházka historií klubu, ať už z pohledu hráčů, příběhů nebo právě designu dresů. Kde následně bude umístěna je zatím ve hvězdách.

A letos se mohou fanoušci těšit na jaké dresy?

Minulý rok fanoušci vybrali směr, kterého se vždy dvě, tři sezony chceme držet. Budou tedy podobné těm z minulé sezony, ale zároveň v mnoha detailech jiné a myslím, že lepší. Určitě budou speciální dresy na přípravu a také třetí sada. Na tu se těším nejvíc. Váže se k příběhu sezony a plánujeme ji představit v rámci Filmového festivalu ve Zlíně.

Chodíte si občas zahrát hokej?

Dřív jsem hrál co dva týdny, od té doby, co dělám pro klub, jsem byl skutečně jen párkrát. Je to jakoby si někdo šel odpočinout do práce. Sedím na střídačce a vymýšlím, co udělat, vidím, že tam se odlepuje reklama atd. Ještě minulý rok jsem hrál americký fotbal, ale po loňské sezoně jsem ukončil karieru. Šest let stačilo a už nejsem schopen přípravě obětovat tolik času. A navíc, dřív si člověk mohl dovolit být zraněný, teď už moc ne.

Co fanouškovské pole, které spadá na vaší gesce. V jaké je situaci? Jakožto bývalí spíkr musí ty vztahy být o to důvěrnější…

„Jsem náročný člověk a kluci, se kterými fandění řeším, ví, že jsem jejich velkým podporovatelem, ale zároveň kritikem. Mě neošálí, když řeknou, že něco nejde. Je to na nich, jak moc se chtějí posouvat. Chci mít ve Zlíně dobrou atmosféru, ale oni musí makat, dřít a spolupracovat s lidmi napříč celým kotlem. Zároveň jsem ale nekompromisní vůči pyrotechnice a výtržnostem. A jsem rád, že například pyro na našem zimáku nebylo dost dlouho. Nevzpomínám si na poslední případ. A když se něco stalo venku, vyřešilo se to férovým způsobem. Když vezmu celé fandění v globálu, jsem maximalista. Sice jsem spokojený s tím, co je, ale vím, že můžeme mít jednu z nejlepších atmosfér v celé extralize. Ale k tomu je potřeba, aby se fanoušci, a hlavně ti srdcaři, spojili.

Autor: Jakub Kudláč