Volbou kabiny byl překvapen. Tomáš Fořt se však nové role kapitána nezříká. Hokejový útočník Beranů dobře ví, co tato role obnáší, vyzkoušel si ji už v nedávno skončené přípravě. „Když dříve něco bylo potřeba, tak jsem to řekl, to se nemění. V kabině však máme i další zkušené hráče. Když má někdo potřebu něco říct, tak to poví. Na tom to máme postavené,“ poukazuje 29letý útočník na sílu mužstva.

Zástupci hokejistů PSG Berani Zlín představili v úterý v poledne na své tiskové konferenci své plány a cíle na prahu nové extraligové sezony. | Foto: Deník/Martin Břenek

Leckomu by se mohlo zdát, že šikovný forvard nepatří k těm, kteří by před spoluhráči pronášeli důležité či ostré průpravy. To však popírá. „Že to venku nejde vidět, tak neznamená, že to tak to není. V šatně to může být zcela jinak,“ zdůrazňuje.