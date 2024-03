ROZHOVOR/ Chybělo pořádné nasazení, soupeř měl větší úsilí. Tak sobotní prohru s Litoměřicemi hodnotil kapitán hokejových Beranů Bedřich Köhler, který po třetím semifinále Chance ligy promluvil také o konci domácí neporazitelnosti v play-off v této soutěži.

Bedřich Köhler. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Prohráli jste 1:5. Co se dnes stalo?

Chybělo tomu hodně. První třetinu jsme měli lehce navrch, Litoměřice si toho přesto vytvořily zbytečně moc. Ani se na to nenadřely, šance dostávaly zadarmo. Zaostávali jsme v úsilí, v play-off bychom měli mít větší nasazení. Byli jsme zvadlí. Nevím, čím to bylo.

Rozhodla druhá třetina, po které jste prohrávali 0:2?

Paradoxně nám ublížily naše přesilovky, nesehráli jsme je dobře, dostali jsme i gól. Bylo to 0:2. Zápas plyne dál, máme dohánět výsledek. Nemůžeme si dovolit zamrznout na šest sedm minut a koukat, kdo to udělá za nás.

Tato facka být nemusela, zlobí se Kapuš. Nelíbily se mu první dvě třetiny

Třetí dějství začalo dobře, že?

Někdy v 15. vteřině jsme dali gól, vypadalo to dost slibně, při dalším střídání jsme dostali další. Třetí třetinu jsme měli jít do tlaku, vůbec nám ale nešlo je zatlačit, neměli jsme ani pořádnou šanci. Je to škoda. V závěru jsme už riskovali.

Druhý zápas v Litoměřicích jste vyhráli 8:1. Mohlo vám to trochu uškodit?

V kabině jsme dost zkušení na to, abychom nám výhra 8:1 neuškodila. Každý si sám musí v sobě vyhodnotit, kolik tomu tomu dal, jestli to na play-off stačí. Jestli se nezlepšíme, znovu prohrajeme, to je jasné. Měl by to být budíček. Musíme předvést úplně jiný výkon.

Dostali jste se touto prohrou trochu pod tlak?

Série se hraje na čtyři vítězné zápasy, ještě to není mečbol. Takových situací několik z nás už zažilo. Prodejme zkušenosti a ukažme, že jsme silný tým.

OBRAZEM: Berani poprvé doma prohráli play-off, v semifinále ztrácí

Je pořád velkou výhodou hrát doma?

V minulosti bych řekl, že je to stoprocentně výhoda, vždy bych chtěl začínat venku. Možná to ale začnu trochu přehodnocovat.

Poprvé jste doma v Chance lize prohráli zápas play-off.

Třeba bylo na čase. Žádná série netrvá věčně, je potřeba tak k tomu přistoupit. Je to první prohra, zítra musí přijít jiný tým.

Litoměřice mají mladé hráče. Jde to hodně poznat?

Dnes mi trošku přišel těžší led, jak dojde hodně lidí, tak se tak fajnově úplně nebruslí. Pohyb měli slabší než v domácích utkáních. Měli jsme toho využít. Na něco jsme čekali, nevíme ale na co. Nepřišlo to.