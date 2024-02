Bylo vidět, jak ho prohra užírá, jak velmi těžko kouše tento hodně špatný výsledek. Přesto se nebál vystoupit a promluvit nejen pro klubová média, ale i směrem ke zlínským fanouškům. „Nestálo to za nic,“ uznal po sobotní prohře v Kolíně kapitán zlínských Beranů Bedřich Köhler.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„První třetina byla hrozivá. Měli jsme špatný, ospalý začátek, prohrávali jsme souboje, nebyli jsme důslední. Nebylo tam ani nasazení,“ zlobil se nejzkušenější člen kabiny ševců.

Hosté už po první periodě dotahovali těžký průšvih, na ledě mančaftu, který má v těchto dnech především problém se záchranou v Chance lize, prohrávali 0:4.

„Druhá část byla o trochu lepší, pořád to ale bylo půl bídy,“ nepopírá brzy 39letý útočník.

Srdínko po Kolíně: Byla to velká ostuda. Beru to jako osobní prohru

„Kolín pak vedl o hodně, záleží, jestli v další třetině polevil. Nevím, co bych vypíchl, možná čtyři branky na hostujícím ledě, to je asi jediné,“ ohlížel se Köhler za jasně neúspěšným duelem.

O tři dny dříve se přitom ševci statečně rvali s třetím Prostějovem, nakonec padli „jen“ na nájezdy. V sobotu to už byl zcela odlišný zápas.

„Proti Prostějovu jsme měli slušný pohyb, mělo to nějaký standard,“ posteskl si Bedřich Köhler ohledně rozdílnosti letošních výkonů.

Není to vůbec poprvé, kdy výkony a výsledky ševců byly absolutně odlišné. Nejen v tom by se do zbytku sezony chtěli zlepšit.

OBRAZEM: Berani schytali potupnou prohru v Kolíně

„Musíme konsolidovat výkony. Jednou zahrajeme slušný zápas s Prostějovem, pak přijedeme do Kolína jak na výlet, což nás provází celou sezonu,“ mrzí Köhlera.

„Předvedeme dva slušné výkony. Když to máme potvrdit doma a odrazit se do vyšších pater, tak je to vždy stejná písnička, nevystoupíme ze svého stínu, pořád se motáme v kruhu,“ štve kapitána, jenž musel přijmout pátou prohru z posledních šesti zápasů Chance ligy.

Už na konci ledna vyhlásil kotel Žlutomodrých bojkot. Do Čech se přitom o víkendu vydala početná skupinka fanoušků, která podporovala zlínský klub.

„Na ledě bychom měli předvést alespoň poloviční nasazení. Na rozbruslení přišlo vážně hodně lidí, šlo vidět, že si přijeli užít sobotu. Musíme se stydět, co jsme jim dnes ukázali. Měli jsme pro ně uhrát lepší výsledek,“ smutní Köhler.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský