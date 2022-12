Byly to odlišné trefy. Poprvé předvedl výbornou práci v předbrankovém prostoru, kotouč nakonec dorážel za bezmocného Pavelku. Napodruhé zužitkoval sólo Kindla v přesilové hře, střelou švihem vymetl pavučiny v hostující brance. Hattrick dovršil po přečíslení domácího mančaftu. „Asi se to jen sešlo. Góly pravidelně nedávám, nejsem žádný šutér. Hlavní je, že branky vedly ke třem bodům. Snad v těchto výkonech budeme pokračovat,“ přeje si rodák z Náměště nad Oslavou.

U vašeho třetího gólu jste s Jiřím Ondráčkem ujížděli dva na jednoho. Zamýšlel jste střelu?

Střílet jsem vůbec nechtěl, celou dobu jsem naopak chtěl nahrávat Onderovi. Jejich hráč nás ale zavřel, takže jsem to tam hodil. Naštěstí to tam spadlo.

Zapsal jste hattrick a asistenci. Jak se to projeví v klubové kase?

Onder mě jako pokladník určitě zkasíruje. Byly Vánoce, teď jedeme do Třebíče, sám tak ještě něco vypíšu. Doma asi budeme o rohlíkách. (se smíchem) To k tomu ale patří. Budu rád, když se vše splní a budu moci zaplatit i po Třebíči.

Proti Prostějovu jste měl i větší podporu v hledišti, že?

Přijeli se podívat známí. Dojela také teta, je velký fanoušek. Dostal jsem kytku, tak jí to musím dát, přinesla mi štěstí. (úsměv) Jsem rád, že mě přijeli podpořit i na první ligu.

Vraťme se k zápasu. Velkou roli při výhře sehrál i brankář Daniel Huf. Co říkáte na jeho výkon?

Měl fantastický den! Díky němu jsme to uhráli. Výborně nás podržel, za stavu 3:1 nám pomohl udržet dvougólový náskok. Čtvrtým gólem jsme se pak uklidnili.

Vypadalo to, že závěr utkání jste si užívali…

Spíše jsme hráli tak, abychom nedostali další gól. Hrajeme o sebevědomí. Když Hufíček zachytá a dostane pouze jeden gól, tak si bude více věřit. Hráli jsme jeden za druhého.

Výsledek 6:1 na první pohled zní jednoznačně. Utkání ale tak lehce nevypadalo, že?

Některé věci tam pořád nemají být. Dopustili jsme se určitých chyb, na kterých musíme zapracovat. Byly tam fáze, ve kterých nás Prostějov i zatlačil. Každopádně jsme to ustáli.

Nemůže po tak vysoké výhře přijít uspokojení?

Nemůžeme k tomu sklouznout. Není to vůbec na místě. Nemáme takovou sezonu, jak bychom si představovali. Fanouškům a lidem ve Zlíně hodně dlužíme.

V předchozím vzájemném zápase jste proti Prostějovu přišli o čtyřbrankové vedení. Naskočilo vám to?

Kluci mi po hattricku gratulovali, říkal jsem však, že ještě není k čemu. V Prostějově jsme vedli 5:1 a ztratili jasnou výhru v základní hrací době.

Do týmu se po měsíčním hostování v extraligových Českých Budějovicích vrátil Daniel Gazda. Jak hodnotíte jeho přínos?

Jeho přínos je obrovský. Bylo by super, kdyby se na něj nabalilo co nejvíce hráčů a ostatní vedle něj rostli.

Už zítra vás čeká poslední zápas roku, na ledě třetí Třebíče. Jako odchovanec tam poprvé zavítáte, první vzájemný zápas jste na tomto místě neabsolvoval…

Třebíč hraje špičku ligy, je to nepříjemný soupeř. Výborný do defenzívy. Na tamní prostředí se osobně těším, nebyl jsem tam hodně dlouho. Přijde rodina. Konečně uvidím kamarády.