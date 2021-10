Jak celý zákrok vlastně vypadal? Na to se můžete podívat zde .

Kubiš ve třetím dějství proti Dynamu nejprve obdržel trest na dvě minuty, po krátké diskuzi rozhodčích však musel zamířit rovnou do kabin. Po svém provinění navíc bude muset odevzdat 10% měsíčního platu.

„Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem zlínského hráče. Po prostudování záznamu shledal, že hráč reagoval v předbrankovém prostoru při pokusu získat výhodnější postavení na snahu protihráče zastoupit mu cestu tím, že zvedl ruce na úroveň ramen a holí drženou v obou rukách ho zasáhl do obličeje. Protihráč utkání dokončil, při střetu však utrpěl poranění úst," je uvedeno v tiskové zprávě českého hokeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.