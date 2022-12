Nyní jsou však jen tři body od místa, které by je nedostalo ani do předkola. „Už to trvá dlouho, potřebujeme sbírat body. Skončila půlka sezony a máme jen 35 bodů. Není to dobrý,“ hlesl Kubiš tichým hlasem.

Není to však pouze o zisku bodů. Ideální to není ani herně. „Jako jednotlivci zatím předvádíme špatné výkony, herní forma nepotkala nikoho. Nejdeme si za tím. Musíme se nastavit na hokej, který bychom chtěli hrát. Zatím to však nejde vidět,“ smutní druhý nejstarší člen zlínské kabiny.

Důvodů neúspěšného působení v Chance lize je hned několik. Jedním z nich je vysoký počet oslabení, který k pátečnímu večeru činil téměř 12 trestných minut na zápas.

Je to nejhorší bilance v celé soutěži. „Sráží nás to nejvíce. Teď jsme měli šest oslabení, z toho minutu a čtvrt třech proti pěti. Ve Frýdku-Místku jsme měli sedm trestů. Kluci, kteří tam chodí, jsou zahlcení. Druzí jsou zase studení. Nedaří se nám nic. Chtěl bych vidět větší zarputilost, elán, jiskru, že budeme bojovat jeden za druhého. Od všech, patřím k nim,“ neschovává se třetí nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec mužstva.

Spokojený není ani s přesilovými hrami. V této disciplíně jsou Berani na osmém místě tabulky, využití činí 17,89%. „Když bychom využili o pár přesilovek více, tak by to tam naskákalo. Dosud nám nejdou – není tam nápad, hrajeme bez lehkosti. Pozitivní je snad pouze oslabení,“ poukazuje na třetí nejlepší bilanci v I. lize. (85,83%)

Sám Kubiš se ještě pozastavil nad dalším nešvarem ševců. „Ve spoustě zápasech dostáváme branky v posledních pěti minutách. Byl to Prostějov, Kolín a vlastně i venku Poruba,“ poukazuje na ztracené body v závěrech duelů. „Pokud chceme být úspěšní, tak to musíme zvládat!“ velí 37letý útočník.

Úspěšní ovšem nejsou. Projevuje se to už i na návštěvách. Zatímco při předposledním domácím zápase s Pardubicemi B na Zimní stadion Luďka Čajky zavítalo 1 942 diváků, proti Porubě přišlo pouhých 1 598 fanoušků. „Je to obraz toho, že se nám nedaří. I tak jsem rád, že lidé přijdou a fandí nám. Budeme se snažit být lepší, abychom je dostali zpátky na svoji stranu. Doufám, že nás podrží. I pro ně je to samozřejmě těžké. Všichni jsme od sezony měli očekávání. Jako hráči to zatím neplníme,“ uzavírá kapitán zlínských Beranů Pavel Kubiš.