36letý útočník v letošním ročníku Tipsport extraligy zasáhl do dvanácti zápasů, ve kterých zaznamenal dva kanadské body. Rovněž má na kontě 58 trestných minut, nejvíce z celé soutěže.

„Zákrok byl veden na protihráče, který krátce před tím odehrál kotouč a nacházel se ve zranitelném postavení s minimální možností obrany. Hráč se rozhodl situace využít a protihráče atakoval, přičemž ho zjevně zasáhl do oblasti hlavy," je uvedeno v tiskové zprávě Českého hokeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.