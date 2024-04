Stejně jako loni prošli ze šestého místa po základní části až do finále Chance ligy, po loňském triumfu a postupu do baráže se ale letos museli hokejisté Zlína sklonit před rivalem ze Vsetína. Berani nezvládli ani pátý duel, na vyprodaném Lapači padli 0:2, celou sérii prohráli 1:4 a skončili těsně pod vrcholem. Slaví soupeř, Zlíňanům začíná ve středu dovolená.

Atmosféra pátého finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

„Nekouše se to lehce, samozřejmě jsme nechtěli prohrát. I když jsme na ledě nechali všechno, letos byl Vsetín o kousek lepší,“ uznává sportovně kapitán Beranů Bedřich Köhler.

Zatímco před rokem si se svými parťáky po vítězném finále vychutnával šampaňské, užíval sladký triumf, tentokrát sledoval rivala, jak zvedá ruce nad hlavu, slaví se svými fanoušky.

„Vsetín se ponaučil z minulé série. Loni se nechal trošku rozhodit, letos mi přišel koncentrovaný, disciplinovaný. Prostě si šel za tím víc a zvládl to,“ uvedl devětatřicetiletý útočník.

Na Beranech se ve finále možná projevila únava z náročné sezony. Síly jim sebrala hlavně dlouhá semifinálová série s Litoměřicemi. Zatímco Prostějov v prvním kole play-off smázli bez větších problémů v nejkratší možné době, s kališníky se trápili, zlomili je až v sedmém zápase.

„Mám dojem, že problémy jsme měli jenom v prvním finále, které se hrálo dva dny po sedmém semifinále. Postupně se to srovnalo. Nevím, jak to vypadalo z hlediště, ale nemyslím si, že by byl mez námi nějaký extrémní rozdíl. Vsetín má jiný mančaft, bruslivé hráče. V kondici problém nebyl,“ má jasno Köhler.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Berani nic nevypustili ani v úterním duelu, střelecky se však neprosadili. Naopak Vsetín využil své dvě šance, vyhrál 2:0. Rozhodující gól vstřelil ve 12. minutě Erik Hrňa, výhru domácích pojistil Vít Jonák. Hosté si na ruského gólmana Žukova nepřišli.

„Neproměnili jsme přesilové hry, dvakrát jsme to tam mohli uklidit do prázdné. Soupeř se ve třetí třetině trošku zatáhl, my bušili do plných. Nějaké šance jsme si sice vytvořili, ale moc jsme toho neměli, kontaktní gól nepřišel. Na konci už člověk cítil, jak tikají hodiny, čas se krátí,“ líčí.

I když se závěrečné finále odehrálo v obrovském vedru, extraligovému šampionovi z roku 2014 těžké podmínky svědčily.

„Led byl hrozný, alespoň se smazaly rozdíly. Já jsem špatný bruslař, mě to vyhovovalo. Já bych hrál v tomto klidně celou sezonu,“ usmíval se.

I když Berani poslední krok neudělali, Köhler hodnotí letošní ročník spíše kladně.

„Je to sport. Nemůžete pořád vyhrávat,“ ví dobře.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

I když tým prošel velkou krizí, na kterou doplatil třeba trenér Miloš Říha mladší, který byl v polovině listopadu odvolán z funkce, nakonec to nedopadlo fiaskem, byť fanoušci měli větší očekávání.

„Sezona byla zase turbulentní, dost se podobala té loňské. Hlavně na podzim nám to zase nešlo. Klukům jsem ale v šatně po posledním utkání řekl, že mě to zase bavilo,“ překvapuje.

„Možná je v tom jistý druh masochismu, se v tom chvíli plácat, lidi na stadionu štvát a potom si je zase udobřit výkony v play-off,“ pokračuje.

„Samozřejmě neděláme to schválně. Měli jsme ale dobou partu, rádi jsme spolu trávili čas a trénovali. Škoda, že jsme neudělali o dva kroky víc,“ lituje.

Šanci na reparát ale bude mít stejně jako zbytek zlínského týmu v nadcházejícím ročníku. Pokud se nestane něco mimořádného, bude veterán nosit žlutý dres Beranů i v příští sezoně.

„Zůstávám,“ potvrdil.

„Základní část sice není ideální, když se hraje někde venku, před pár stovkami lidí, ale když přijde play-off, plný zimák, vždycky je to zábava,“ tvrdí.

„Když jsme byl mladší, dost jsem to prožíval. Byl jsem svázaný nervozitou, dneska si užívám každý vyprodaný zápas, protože nikdy nevíte, který bude váš poslední,“ dodal na závěr.