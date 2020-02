„Favoritem je stále Studenka, výsledky v základní části této sezony to potvrzují,“ vzkázal Ligda.

Už jste si zvykl na roli lídra a tahouna? Umíte v kabině i zakřičet?

V první řadě si nemyslím, že jsem tahounem týmu. Spíš se snažím v pozadí vytvářet správnou atmosféru a motivovat jednotlivých hráčů k tomu, aby podali maximální výkon. Jako celek jsme velmi silní, umíme ve správný čas na ledě zabrat a vyhrávat velmi těžké zápasy. V kabině se zásadně nekřičí, nemá to žádaný efekt na náš tým.

Na základě výkonnostních výkyvů ze základní části to navenek vypadá, že obhajoba bude nejtěžší. Souhlasíte?

V tomto roce dostaly velký prostor i hráči z lavičky. Přišli taktéž nováčci, pro které je to velká zkušenost. Taktéž je náročné motivovat se na ligové zápasy, když několik hráčů hraje i těžké reprezentační zápasy a hodně cestuje. Nesmíme také zapomínat na kvalitu v konkurenčních týmech, kde hrají reprezentanti z Německa, Polska, Slovenska, Itálie, či Ruska. Liga se letos velmi vyrovnala, což je velmi dobře pro všechny účastníky. Obhajoba bude určitě nejtěžší, cele play-off bude velký zážitek.

Ve Studénce jsou Rusové Panfilov, či Lisov a Severin, Ital Kalegaris, nebo Erik Fojtík. V čem je jejich největší síla?

V jejich individuální síle. Jsou to hráči kategorie A na mistrovství světa, velké osobnosti v reprezentaci své země a to říká za vše.

Jaký na vás udělali dojem?

Známe se se všemi osobně. S Erikem Fojtíkem dokonce hráváme spolu ve slovenské reprezentaci a mnohokrát jsme spolu sdíleli společnou pokoj na hotelích. S kluky z Ruska občas během ligy i turnajů v Rusku pobavíme a podebatujeme nejen o sportu. Řekl bych, že díky sportu jsme poznali všichni množství dobrých lidí a přátel.

Hrajete s číslem 68, které v Česku proslavil hokejista Jaromír Jágr? Má to s ním nějakou spojitost?

Absolutně žádnou. Když jsem v roce 2013 přišel do Zlína, tak jsem neměl na výběr. Dostal jsem dres se slovy: „V tomto budeš hrát“. Jardu obdivuje každý včetně mě, ale osobně bych si toto číslo určitě nevybral. Na čísle mi nezáleží, hráče neproslaví číslo, jaké nosí.

Do Zlína dojíždíte z Liptovského Mikuláše. Je to nějaká komplikace?

Každý čtvrtek cestuji na večerní trénink a z něj opět domů. Je to náročné, ale zatím to jde zvládnout a baví mne to. Zápasy přes víkend jsou náročnější na cestování po celé ČR, zde si však odpočinu v autobuse a na hotelích.