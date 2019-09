„Jsem nyní nastaven, abych vše odevzdal týmu,“ vzkázal chlapík, který mistrovský titul slavil s pražskou Slavií v roce 2008 a k tomu vlastní pět extraligových stříbrných medailí.

Jak na vás působí tým ve srovnání s uplynulým ročníkem?

Trošku nás zasáhlo zranění Tomáše Fořta, je to citelné oslabení o silného centra. Přišli silní hráči, ale papír snese všechno. Až sezona a krizové okamžiky, dvě tři prohry za sebou, ukáží skutečnou sílu. Začátek bude pro nás důležitý, sám jsem zvědavý.

Obrana zůstala téměř stejná, ale nyní místo Sedláčka začínáte s Kašíkem…

Výhoda je, že Kášu známe, jen si dal chvilku pauzu. Pořád víme, jak chytá a jak se chová v bráně, pro nás to není změna. Když se ale loni vracel, tak to byla změna, protože Sedláček je jiný gólman, jinak se chová v brankovišti, hraje s hokejkou, komunikace byla těžší. Nyní se ale již vše stabilizovalo, Kášu známe.

Cítíte se s Kašíkem za zády jistěji?

Vzhledem ke své historii ve Zlíně věříme, že naváže na úspěšné sezony a bude velká opora, když nám to nepůjde. Dokáže podržet tým, budeme se na něj hodně spoléhat.

Jde vidět na hráčích, kteří v uplynulém ročníku výkonnostně vyletěli, že jsou sebevědomější?

Samozřejmě na nich posun jde vidět, už mají něco za sebou, více si věří. Osobně jsem nejvíce očekával progres od Tomáše Fořta, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Věřím, že se ještě vrátí a bude hodně silný. Tým se bude spoléhat na hráče typu Palmberga.

Jak na vás právě švédský útočník působí?

Jak říkal trenér, silný, technicky zdatný na puku, v posledním zápase prokázal kvality, gól dát umí. Uvidíme, jak si kluci v jeho lajně vyhoví, protože toho v přípravě moc neodehrál. Zatím jej vidíme na tréninku, zápasy a česká soutěž je jiná, než byl zvyklý ve Švédsku. Myslím, že zapadl do kabiny, samozřejmě se snažíme mu se vším pomáhat. Má výhodu, že je tam s Ralfem Freibergsem a není jediný cizinec. Na ledě čekáme od něj hodně kreativnosti, ale v kabině se ještě nijak výrazně neprojevil. (smích)

Jaké to je nyní hrát pod trenérem Stavjaňou, který vám jako jeden z prvních dal šanci ve velkém hokeji?

Úplně na začátku mi dal první šanci Eda Novák, pak v roli hlavního jej střídal Zdeněk Venera, kde byl Tonda Stavjaňa asistent. Vypadá to, že jak jsem s ním začínal, budu s ním také končit. Pro mě je to trošku symbolické.

Tato sezona je tedy poslední?

Nechci o tom takto mluvit. Jsem nyní nastaven, abych vše odevzdal týmu. Je těžké něco vyhlašovat, sezona se může jakkoliv vyvinout, přijít zranění, V tomto mém věku je současný hokej strašně náročný, ale pořád cítím, že mohu týmu pomoci. Musím být ale zdravý a to zatím jsem.

Na sezonu se těším a uvidíme, jak to dopadne. Cítím, že jsme o trošku lepší a můžeme mít daleko vyšší ambice. Věřím, že se do play-off dostaneme a tam zápasy, série zvládneme. Ještě chci něco v play-off dokázat. Když se mi sezona extrémně nepovede, nebo něco nebude fungovat, tak okamžitě končím.

Sledoval jste změny v ostatních konkurenčních týmech?

Jen okrajově. Pravidelně obměňuje kádr Sparta, stejně jako nyní Plzeň, která navíc v Lize mistrů hraje výborně.

Jak ošidné bude novinka v podobě přímého sestupu posledního celku?

Nevím, je to nové. Vždy ale někdo dostal černého Petra, protože se mu v sezoně nedařilo a ve druhé půlce se již soustředil na baráž. Do konce přestupního období si piloval kádr, ale nyní to nepůjde. Jako ve fotbale to bude od začátku boj. Když se nepovede pár zápasů, hraje se přímo o záchranu. Také výpomoc konkurenčních klubů bude složitější, manažeři budou více přemýšlet koho utopit a koho ne. Klidně to může být boj Moravy s Čechy.

Koho považujete za favority soutěže?

Hodně se o víkendu divám na Ligu mistrů, pořád budou hodně silní Třinec, Hradec Králové, Plzněň a Liberec. Společně se Spartou budou určitě hodně nahoře, mají kvalitní kádry. A samozřejmě věřím, že i my budeme hrát nahoře a budeme nepříjemní. Snad se opět k nám nebude rádo jezdit, nebudeme rozdávat body.

Po delším čase se do extraligy vrací fenomenální Jaromír Jágr. Těšíte se na legendu opět na ledě?

Pro fanoušky je to velké lákadlo, určitě si ve velkém koupí lístky, ale otázkou je, jestli se stihne Jarda uzdravit. Bude to docela náročné, ale určitě tento fenomén dokáže extraligu nakopnout.

Už jste studoval Jágra, jak jej ubránit?

Pamatuji si, že jsem proti Jardovi hrál za Kometu a vždy jsme ho porazili. (Smích) Bude to zážitek jej vidět zpátky, sám jsem na něj zvědavý. Jestli vůbec a s kým nastoupí. Soustředit na něj a hru Kladna budeme, až se přiblíží jejich čas.