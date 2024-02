Oddechl si, že vyválčili tři body. Znovu ho ale znepokojila předvedená hra v závěrečném dějství, ve kterém se zlínští hokejisté strachovali o výsledek. V 50. kole Chance ligy nakonec vyzráli na Pardubice B 2:1. „Zápas se mi i přes tři body hodnotí velmi těžko, tento scénář se stále opakuje,“ trápí asistenta trenéra Beranů Richarda Kapuše.

Asistent trenéra hokejového Zlína Richard Kapuš. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Vedeme o gól a ve třetí třetině se strachujeme o výsledek. Vytváříme hloupé fauly, dostávají nás do kolen. Pracujeme na tom, ukazujeme si videa. Teď to už musíme hodit za hlavu, toto vítězství jsme totiž hodně potřebovali. Máme před sebou souboje o nejlepší šestku,“ zmiňuje Kapuš poslední dva důležité zápasy základní části.

Ševci šli proti rezervě Dynama do vedení na konci první části, hned ve druhém zápase po návratu po zranění se trefil Šlahař. Skóre zkraje druhé třetiny svým čtrnáctým gólem v sezoně navýšil Süss, Pardubice ještě v prostředním dějství dokázaly snížit. Domácí nakonec utkání ustrážili ve svůj prospěch, hlavně v posledních vteřinách se museli strachovat o výsledek. „Viděli jste, jak jsme třetí třetinu začali, každý ví, že nejsou dobré. A to přesto, že hráče upozorňujeme, co mají dělat. Kluci si to sami říkají mezi sebou, na střídačce i v kabině,“ líčí slovenský kouč.

Je to jeden z problémů letošní sezony, Berani v závěrečném dějství, ne-li posledních minutách nejednou ztratili získané body. Richard Kapuš věří, že zlínskému mužstvu by pomohla větší vítězství série. „Jsem o tom přesvědčený! Dvě třetiny dokážeme hrát hokej, třetí přestaneme, začneme se strachovat o výsledek. Podle mě je to dané tím, že jsme tyto zápasy už nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Mužstvo by potřebovalo vítěznou sérii, s tím roste síla týmu a sebevědomí.“

V dalších dvou kolech se rozhodne, jak to se ševci dopadne po základní části. Ve středu jedou do Přerova, na který stále ztrácí dva body. O dva dny později hostí Duklu Jihlavu, bojující o účast v předkole. Nyní je už jasné, že Berani nejhůře skončí sedmí. „Máme to ve vlastních rukách, což je podstatné, nemusíme se spoléhat na nikoho dalšího. Kluci dostanou den volna, ať si oddechnou a od pondělí se budeme připravovat na to, abychom udělali nejlepší šestku,“ burcuje Kapuš.

Do sobotního střetnutí s B-týmem Pardubic nezasáhli Stanislav Sadovikov, Vojtěch Tomi, Mikko Salmio a Jakub Husa. Útočné trio bylo mimo sestavu, 26letý bek pak na listině zraněných. „Stan, Vojta a Mikko bojují o sestavu. Na tuto pozici je dost hráčů. Vždy se snažíme vybrat vhodné typy hráčů na to, abychom zápas vyhráli. Kuba Husa má zdravotní problémy, není úplně fit,“ vysvětlil závěrem asistent trenéra zlínských Beranů.