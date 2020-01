„Hrajeme na bruslích a s hokejkami, ale pravidla jsou úplně odlišná od klasického ledního hokeje. Změna je výrazná,“ poznal okamžitě 38letý Karlíček, odchovanec zlínského hokeje, který si své jediné dva starty ve žlutomodrém dresu připsal v sezoně 1999/2000.

Nejvíce toho v seniorské kategorii odehrál ještě v prvoligových klubech Hradci Králové a Kometě Brno, kde také stihl vystudovat i vysokou školu.

„Co se mi v hokeji podařilo, není žádná výrazná stopa. Lidé se mě občas ptají, jestli nelituji, kolik času jsem investoval do hokeje. Odpovídám, že v žádném případě ne. Jsem rád za to, co mi hokej dal,“ vzkázal Karlíček, který nastoupil i ve slovenské extralize za slovenskou Skalici, či druholigový německý Freiburg a kariéru ukončil v roce 2013 v polské nejvyšší soutěži v dresu GKS Jastrzebie.

O rybníkovém hokeji se poprvé dozvěděl vloni od kamaráda Pavla Šťastného, který dal dohromady partu bývalých hokejistů a vytvořil tým zlínských Mustangů. Tehdy se jim ještě kvalifikovat na mistrovství světa v Kanadě z turnaje v Praze nepovedlo.

„Jeli jsme tam všichni celkem naivní, protože jsme všichni hokej na nějaké úrovni hrávali a mysleli si, že to bude v pohodě. Vyvedlo nás to z omylu, protože tento hokej je opravdu úplně jiný. Než jsme se s tím sžili, nepodařilo se nám postoupit. Letos v Bratislavě jsme už věděli od začátku, do čeho jdeme. Procitli jsme a bylo to výrazně lepší,“ pochvaloval si Karlíček celkové páté místo z pětadvaceti zúčastněných, kterým si zajistili možnost startu na šampionátu.

Ve slovenské metropoli se zlínští Mustangové potkali například s Ondřejem Kratěnou, osminásobným šampionem extraligy se Vsetínem, Spartou a Plzní, jenž hájil barvy olomouckého Varadero.

„Setkali jsme se tam i s dalšími bývalými hokejisty. Byla to taková kulturní akce, při které jsme se i pobavili. Bylo to velmi příjemné,“ vybavil si kapitán Mustangů, jehož tým podlehl v semifinále turnaje Starým Puškám ze Žďáru nad Sázavou, mistrům světa z roku 2018 v poměru 4:11.

Turnaj v Bratislavě ovládlo mužstvo Captains z Náměště nad Oslavou, kteří jsou úřadující mistři světa v rybníkovém hokeji. Přitom s pravidly klasického ledního hokeje tento sport nemá moc společného.

V našich podmínkách se hraje v halách na šířku třetiny, čtyři proti čtyřem, hra je bezkontaktní. Zásah letícího puku vzduchem do hráče je považován jako faul.

Naopak během hry nedochází k vyloučení, faul je počítán vždy jako gól pro soupeře. Místo rozhodčího je takzvaný pozorovatel, který stojí mimo hřiště a zapisuje góly a fauly dohromady. Na konci utkání se všechno sečte a teprve poté se dozvíte, kdo vyhrál.

„Kolikrát se tedy může stát, že máte mnohem více ze hry, dáváte víc gólů, ale může se stát, že zápas prohrajete,“ pousmál se Karlíček.

Nyní jeho parta shání finanční prostředky i prostřednictvím crowdfundingové kampaně, aby mohla do dějiště v Plaster Rocku a New Brunswicku vůbec odcestovat a šampionátu, který se koná od 13. do 16. února 2020, zúčastnit.

„S kluky jsme se dohodli, že nejpozději 31. ledna si sedneme, zjistíme, kolik peněz se nám podařilo vybrat a zda to dokážeme nějak zrealizovat. Nedokážu odhadnout, jestli se nám to vůbec podaří. Je pravda, že finanční zátěž této akce není malá, na druhou stranu podle našich informací je to obrovský zážitek a bylo by pěkné si tam zahrát,“ přeje si Karlíček.

V Kanadě je nový sport založený na tradičních principech začátků ledního hokeje velmi populární.

„Viděl jsem několik dokumentů k mistrovství světa v rybníkovém hokeji. V rámci kvalifikace jsme se bavili s kluky, kteří už v Kanadě byli. Všichni to popisovali jako velký zážitek. Nejsou tam tribuny, ani stadion. Hraje se opravdu na zamrzlém rybníku, na kterém je připravených a odhrnutých čtyřicet kluzišť. Panuje tam velmi přátelská atmosféra,“ dodal Karlíček.