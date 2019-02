Ani obnovená premiéra brankářské jedničky Libora Kašíka ve žlutomodrém dresu nepomohla k bodovému zisku. Hokejisté PSG Berani Zlín prohráli na ledě pražské Sparty 2:3 a na desáté místo zaručující účast v předkole play-off dál ztrácejí tři body.

„Těžko takhle hodnotit. Ani jeden tým není v komfortní zóně, výkon nebyl ideální. Možná dnes vyhrál malinko šťastnější,“ tvrdil Kašík.

Minutu a 37 vteřin před koncem už Kašík byl na střídačce, když Lakatoš využil v power-play přesilovku a čtvrtou trefou ve zlínském dresu snížil na 2:3. Jenže už bylo pozdě, těsný výsledek si svěřenci trenéra Kruppa pohlídali.

„Těžko to hodnotit. Na kostce to ani neukazovali. Nevím proč. Byl to gól, s tím člověk nic neudělá. Z mé pozice mi to přišlo trošku výš, ale to byl jen můj dojem. Člověk to musí vidět na videu. To rozhodlo,“ věděl Kašík.

Staronová zlínská jednička inkasovala dva góly během 25 vteřin a v 8. minutě Sparta vedla 2:0. Nejprve Kašíka překonal Kevin Klíma, který otevřel skóre ránou na lapačku. Následně pak Sparta přečíslení dva na jednoho nevyužila, jenže Pech zpoza branky zametl černou gumu za Kašíka.

„To tak někdy je. Za tuhle sezonu jsem toho zažil tolik, že jsem se z toho nesesypal. Jelo se dál, kluci hráli perfektně, snažil jsem se jim pomáhat. Něco mě tam se štěstím trefilo. Bylo to vyrovnané, v celém zápase se dalo hrát o body,“ všiml si zlínský gólman.

Berani totiž snížili na 1:2 využitou přesilovkou gólem Fořta, který vstřelil svůj devátý gól sezony. Jenže předtím Berani nedovedli do koncovky dva brejky Lakatoše s Valentou a ani ve vlastním oslabení tři na jednoho, když Hermanovo zakončení zastavil Machovský betonem.

Třetí sparťanský gól padl v 53. minutě po sporném momentu. Andrej Kudrna po nahození Blaina tečoval kotouč za Kašíka velmi vysoko, rozhodčí po konzultaci s videem však trefu uznal.

Za stavu 0:2 se Kašík postupně dostal do provozní teploty a pochytal celkem 24 z 27 střel. Postupně získával jistotu a klid. Blýskl se třeba rybičkou na začátku třetí části proti Rouskovi.

Ano, na souboj dvou zlínských brankářských jedniček Kašíka se Sedláčkem, jejichž rošáda ve středu vyvolala rozruch, nakonec nedošlo.

Po siréně se však radoval náhradník Sedláček.

„Bral jsem to tak, že jsem se vrátil domů a cítil jsem se mezi kluky perfektně. Jsem zpět v rodinném klubu. O to víc mě mrzí, že jsme nevyhráli a nepomohl jsem týmu od prvního zápasu. Je před námi ještě spousta zápasů, snad postupně začneme bodovat. Chceme dělat co největší peklo a dostat se co nejdál,“ přeje si Kašík.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (HC Sparta Praha): "S ohledem na dva odehrané zápasy se Zlínem jsme věděli, že to bude těžké utkání. Vydařil se nám začátek, což pro nás bylo důležité. Zároveň jsme věděli, že musíme i poté hrát dobře. Odvedli jsme dobrou práci. Zlínu se podařilo snížit na 2:1, důležité bylo, že jsme poté odskočili na 3:1. Kevin Klíma odehrál dobré utkání. Věděli jsme, že dobře bruslí, je to talentovaný hráč. Věřím, že se mu bude dařit i nadále."



Robert Svoboda (PSG Berani Zlín): "Pro nás je taková porážka zklamáním. Myslím si, že v zápase jsme nebyli horší. V krátkém časovém úseku v první třetině jsme dostali dvě branky, což bylo nepříjemné. Ale nabádali jsme hráče, že když zůstaneme u své hry, zápas není ztracený. V závěru jsme se jej v power play snažili zvrátit a částečně se to i podařilo, ale odjíždíme bez bodu. Musíme bojovat dál."

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Klíma (Sill, Košťálek), 8. Pech (Kumstát), 53. Kudrna (Blain, Vrána) – 37. Fořt (Kubiš, Ondráček), 59. Lakatoš (Nosek, Freibergs). Rozhodčí: Šír, Horák – Frodl, Lederer. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 7 235.

Střely na branku: 27:28. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 3:1, 3:2. Nejlepší hráči utkání: Kevin Klíma - Tomáš Fořt.

HC Sparta Praha: Machovský – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Dvořák, Košťálek, Pavelka – Buchtele, Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Kumstát, Pech, Rousek – Jones, Sill, Klíma.

PSG Berani Zlín: Kašík – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Zbořil, Padrnos – Kubiš, Fořt, Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, Kulda – Herman, Honejsek, Okál – Popelka, Fryšara, Šlahař.