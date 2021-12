Se slovy lodivoda domácí lavičky souhlasil i trenér hostů Vladimír Růžička. „Ve druhém dějství jsme se zlepšili, Zlín to přes velký tlak ustál,“ prožíval Růžička protichůdné pocity.

Takhle pálí Zabusovs! Mladý Lotyš předvedl sólo i um v přesilovce

Ševci do druhého dějství vstupovali s dvoubrankovým náskokem, který jim zajistil Lotyš Zabusovs. Před třetí třetinou tak disponovali náskokem 2:1. „Pak jsme už hráli hodně z obrany, chtěli jsme vyndávat puky z pásma, aby se Litvínov nedostal do tlaku, má schopné ofenzivní hráče. Dařilo se nám to. Třetí gól byl rozhodující,“ zmínil Jenáček branku Gazdu. „Udělali jsme tam hrubou chybu," smutnil jeho trenérský protějšek Vladimír Růžička.

Berany v neděle čeká zápas na Kometě Brno (17.00 hodin), Litvínov doma vyzve Liberec. (15.30 hodin)