Při jakém zákroku vám bylo nejhůře? Ke konci druhé třetiny. Dvě vteřiny před sirénou měly Vítkovice úplnou gólovku. Rosťa Marosz mi to přes beton přehazoval do prázdné, ještě jsem stačil zvednout lapačku. Měl jsem při tom i trochu štěstí.

Jak vám bylo po vyrovnání Vítkovic v 55. minutě zápasu?

Když vyrovnali, tak mi hlavou prolétlo, že bychom zápas úplně mohli ztratit. Byl jsem z toho nervózní. Ale jen chvíli. Máme nového mentálního kouče, díky tomu jsem se z toho rychle dostal. Konec zápasu jsme pak dohráli skvěle.

Druhý zápas po pauze už vám vyšel, máte dva důležité body…

Během přestávky jsme hodně makali. Chtěli jsme navázat na uplynulou reprezentační pauzu, která nám prospěla. První zápas se nám ale nevydařil, odehráli jsme špatnou úvodní třetinu. O to více jsme se chtěli soustředit na začátek a prezentovat se hrou, jak se nám dařilo před pauzou.

A to vám dnes vycházelo…

Kluci výborně bojovali, od začátku předváděli skvělé nasazení. I když si Vítkovice vytvořily tlak, tak jsme ho dokázali ustát. Párkrát jsme měli štěstí. Při vyrovnávacím gólu bohužel méně, z ledu to vypadalo na vysokou hůl. To ale musí posoudit někdo jiný. Teď jsem viděl, že Kladno prohrálo, zase jsme na něj něco stáhli. Dva body jsou pro nás zlaté, jsem za ně hodně rád.

Potřetí v řadě jste bodovali venku. Po výhře na Spartě a prohře v prodloužení v Brně máte dnes další body…

Hra je od nás celkově lepší, neděláme tolik chyb, zbytečně se netrestáme. Tato bilance ale spíš tak vychází. Hlavně mě to mrzí kvůli našim divákům. Snad začneme sbírat body i doma.

Devátou branku v sezoně vstřelil Daniel Gazda. Mezi obránce je nejlepším střelcem Tipsport extraligy…

Nechci to zakřiknout. Když ale na olympiádě nehrají hráči NHL, tak bych mu velice přál, aby na ni mohl odjet. Na druhou stranu ho potřebujeme tady, aby nám pomáhal. Jsem zvědavý, jak to v nároďáku bude vypadat. Doufám, že si pozvánku vyslouží. Teď mu to lepí, jsem za to hodně rád.