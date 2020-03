Jen jsem si to vytahoval z brány,“ nechápal rozpoložení týmu v pozápasovém rozhovoru pro Deník Kašík, který pochytal 38 z 43 střel.

„Asi je to kruté, ale když to řeknu na rovinu, byli ve všem lepší. V útoku, v obraně i v bráně. Musíme zlepšit úplně všechno. Hráli jsme opticky dobře přesilovky, snad nám to tam začne padat. Ale zápas hodnotím špatně a nemůžu být s ním spokojený. Pozitivní slova mít nemůžu,“ štvalo Kašíka.

„Hraje se na tři vítězné zápasy, takže je ještě pár zápasů před námi,“ snažil se myslet pozitivně zlínský gólman.

Proto si ani nechtěl vyčítat žádný z inkasovaných gólů. Z tribuny to přitom vypadalo jinak. Hlavně druhý gól Olesze, který objel Kašíka i s vystrčenou brankářskou holí a zametl kotouč do prázdné branky.

„Ne, nevyčítám si žádný. První dva jim odskočily a nezakončili, jak by chtěli. Timing se trochu posunul a měli štěstí, že mi to tak zasunuli,“ popsal Kašík první dva góly Olomouce.

Třetí trefu zakončil Burian do prázdné klece, poté, co mu zpoza branky naservíroval kotouč Musil a Kašík skončil mimo brankoviště.

„Řešit to jinak šlo jedině, kdyby si hráč převzal svého hráče. Nevím, co jiného bych měl dělat. Možná to šlo odcouvat. Nepřebrali jsme si hráče, jak jsme každý měli,“ zalitoval.

Čtvrtým gólem Knotka ve dvojnásobné přesilovce Olomouce a pátou trefou Nahodila odmítla Olomouc zlínský pokus o drama.

„Při čtvrtém gólu v oslabení tři na pět jsem chtěl Konotka ustát, ale puk mu sjel a dal mi to mezi nohy. Přitom chtěl střílet nahoru. Celkově měli včera v zakončení štěstí. Ale měli tam i spoustu dalších šancí, které nedali. Když máte tolik příležitostí, něco tam vždy napadá,“ ví Kašík.