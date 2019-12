„Je to prozaické. Mára odchytal výborně páteční zápas, ale má drobné zranění, které ho nepustilo. Libor Kašík byl nachystaný víc než týden. Vyšlo to, jak to vyplynulo,“ poznamenal kouč Svoboda k nasazení Kašíka, zatímco Čiliak nebyl ani v nominaci na utkání.

Konkrétní plán o nasazování obou brankářů prý nemá.

„Jsme rádi, že to Libor po dlouhé pauze zvládl. Potvrdil, že je dobře nachystaný. Marek Čiliak by měl být u nás do konce roku podle původní dohody. Nemám zprávy, že by to mělo být jinak. Do pauzy se nic měnit nebude,“ podotkl Svoboda.

Zlínský gólman, který marodil po srážce s Jaromírem Jágrem s přetrhanými vazy v koleni, pochytal Spartě 33 z 35 střel. V prodloužení však nestačil na střelu Rouska z 64. minuty, který rozhodl o prodloužení série neporazitelnosti svého týmu a devět zápasů.

Chvíli před rozhodující situací přitom zazvonil Šlahař o tyčku Machovského klece. Ten inkasoval už ve 3. minutě po ráně útočníka Beranů Sedláčka od modré čáry. Berani byli v první třetině aktivnější a měli i další šance, které neproměnili.

Sparta vyrovnala ve 24. minutě Smejkalem, který proměnil aktivní vstup domácích do druhé části. Poté už to byl souboj obou brankářů, který rozhodl až v prodloužení Rousek.

„Jsme spokojení, bod bereme. Splnili jsme taktické pokyny, které jsme si řekli. Věděli jsme, že Sparta má výbornou formu a bude to s ní těžké, ale nám se s nimi hraje dobře. Měli jsme trochu štěstí v závěru. V prodloužení už to bylo nedáš - dostaneš. My jsme vstřelili tyčku po střele Jakuba Šlahaře, zatímco na druhé straně padl rozhodující gól. Pro nás má bod odsud velkou cenu,“ vážil si Svoboda cenného lupu.

Berany čeká další zápas v pátek, kdy na svém ledě přivítají od 17.30 hodin Hradec Králové.

SPARTA PRAHA - PSG BERANI ZLÍN 2:1 v prodloužení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Smejkal (Tomášek), 64. Rousek – 3. P. Sedláček (Okál). Rozhodčí: Hodek, Kika – Jindra, Zíka. Diváci: 10 708.

HC Sparta Praha: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Košťálek, Piskáček – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek, Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt, Claireaux – Kubiš, Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál.