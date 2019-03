Vyvolala euforii a víru v postup do čtvrtfinále. Nepovedlo se, tak zase v září…

„Vždycky to tak je, když sezona skončí jinak než titulem. Takhle to má každý. To prázdno svým způsobem je, ale cítím to jako výzvu do další práce na příští sezonu. Ta minulá pro nás skončila, zhodnotíme ji, uděláme tlustou čáru. Kluci budou mít volno, ale naše práce nikdy nekončí. Jedeme dál,“ povídal generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták krátce po obědě ve své kanceláři.

Zklamání ve vás ještě je, nebo jste ho už vytěsnil?

To je vždycky. Chtěl jsem oproti loňsku jít o krok dál. Jediný krůček, který jsme udělali, bylo předkolo na pět zápasů. Rozhodně nejsem nadšený.

Bolí to o to víc, že mezi vámi a Mladou Boleslaví nebyl herně zásadní rozdíl?

Vloni s Olomoucí také ne. Když si vzpomenete na tu sérii, všechno to bylo o jeden gól. Hrály se vyrovnané zápasy. V neděli rozhodlo to, že jsme šanci nedokázali proměnit.

Kdybyste měl sezonu celkově zhodnotit, byla úspěšná?

Sezonu musíme hodnotit optikou toho, jak jsme tady seděli touhle dobou vloni po vypadnutí z předkola. Věděli jsme, že nám odejdou čtyři klíčoví hráči, a pokud se podaří domluvit všechny peníze, které jsem celý rok sháněl, bude mi chybět deset milionů. Proto ji hodnotím jako úspěšnou, protože situace nebyla růžová. Během této sezony jsem pochopil, že pokud chceme někde nějaké hráče, v lednu už to těžko doženeme. Předkolo play-off není kolosální úspěch ale ani žádný propadák. Máme zdravou ekonomiku, pravděpodobně skončíme trochu v plusu.

Čeho si vážíte?

Chtěl bych vyzdvihnout, jak jsme v závěru sezony lidem rozdávali radost. Po únorové přestávce se náš hokej převrátil. Začali jsme vyhrávat. Přitom celou sezonu jsme hráli dobrý hokej. Teď si ale myslím, že v závěru jsme lidem dopřáli to, kvůli čemu by na hokej měli chodit a kvůli čemu se hokej vlastně dělá. Aby tenhle barák byl plný radosti. Když si vzpomenu na prodloužení čtvrtého zápasu v předkole, takhle bych si představoval hokej ve Zlíně.

Nebo poslední zápas v základní části s Kometou Brno, kterou jste porazili a zajistili si jistotu předkola…

Přesně. V tomto jsme udělali velký kus práce. Trenéři i hráči. Tohle byl pravý závěr sezony. Samozřejmě vypadnout v předkole není úspěch. Ale to, že jsme většině lidem dělali radost a nějakým způsobem je vtáhli do děje. Dělali jsme pro ně zábavu. Protože hokej je zábava pro lidi. V tomto cítím největší plus této sezony.

Zároveň jste vstřelili i víc branek než v minulé sezoně. Vnímáte i herní posun dopředu?

O tom jsem mluvil už vloni. Jen vy jste byli dost skeptičtí, nikde jste o tom nepsali. Jak to mají Robert (Svoboda) s Larrym (Hamrlíkem) nastavené, takhle moderní hokej funguje. Znal jsem to tady jen z komentářů, ale věděl jsem, že se tady hraje obrana středního pásma, hodně zataženě a defenzivně. Za poslední dva roky jsme udělali obrovský posun v aktivitě. Hodně se napadá, daleko víc se bruslí. Samozřejmě, jak se to postupně kluci učí, vznikají i díry v obraně. Je proto logické, že jsme ve srovnání s dřívějšími lety dostali hodně gólů. Tohle je cesta, jak si získat diváka. Kdo je trochu soudný, musí uznat, že se zatraktivnil. Navíc je to i cesta k úspěchu. Najít vhodné typy hráčů, kteří tohle budou umět.

Podepsali jste už s předstihem nové smlouvy s Ondráčkem, Fořtem či Kubišem. Byla to reakce na to, že měli životní sezony a mohli dostat i nabídky odjinud?

To je spekulace. Ale pochopitelně jsme museli nějak zareagovat. Podepisovali delší kontrakty, které nebyly ve stejné výši jako původní.

Řešilo se, že se vytáhli do role lídrů. Překvapili vás?

Překvapila mě první lajna, která ani neměla být první. A oni celé roky ani nebyli v elitní formaci, přitom to nejsou žádní nováčci. Musím říct, že mě překvapilo, jak na sebe dokázali vzít roli hráčů, kteří budou rozhodovat zápasy. Klobouk dolů.

Zmínil jste, že vám odešli čtyři klíčoví hráči. Čekal jste, jakým způsobem jste zvládli základní část a jak se toho ostatní zhostili?

Nebyl jsem překvapený, jak jsme to zvládli. Od začátku jsem týmu věřil, že i na čtvrtfinále máme. Což se nakonec i ukázalo, že jsme měli. Chyběl fakt kousek. Samozřejmě někteří hráči překvapili velmi pozitivně, někteří zůstali za očekáváním. To tak ale vždycky bývá. Nejcennější je, že byť to někomu nejde, jinému zase ano, tak všichni šlapou a chtějí svým dílem přispět.

Zatímco vloni jste neměli podepsaných spoustu hráčů, kteří odešli, letos jste v komfortnější situaci, že?

Jasně, v tuto chvíli nemáme ze základního kádru podepsané tři hráče Honejska, Kuldu a Valentu, se kterými se jedná. Teď ale musíme dořešit trenéry, které nemáme rozhodnuté. Podle toho se to bude dotahovat. V této chvíli vidím kádr jako kompaktní a budeme hledat posily, které by nám opravdu pomohly.

Zmínil jste trenéry. Existuje tedy i varianta, že pánové Svoboda s Hamrlíkem nebudou pokračovat?

V této chvíli existují všechny varianty.

Nechtějí pokračovat oni, nebo s nimi nejste spokojení vy?

Nechci o tom mluvit.

Každopádně se dlouhodobě spekuluje o jménech. Jedním z nich je příchod Antonína Stavjani…

Spekulujte… V této chvíli nebudu trenéry komentovat. Do konce března bychom chtěli mít jasno.

Zmínil jste, že tým je soudržný a kompaktní, ale v sérii s Mladou Boleslaví se projevilo, že chyběli rozdíloví hráči. Zaměříte se, abyste získali top hráče?

Co mě potěšilo, jsou výkony kluků z první ligy, co u nás naskočili. Po přehazování a váhání ukázali velkou životaschopnost. S tím se dá dál pracovat. Druhá věc, o které jsem mluvil už před loňskou sezonou a letos to bylo ještě palčivější, je, že nemáme tvořivého centra. To je nejdůležitější post, který budeme hledat.

Je to ovšem o financích. Budete na něj mít?

Budeme.

Sezonu jste dohrávali hned s pěti hráči první ligy. Zřejmě se nedá čekat, že ve Zlíně všichni zůstanou, ale například o Dufka, který dohrával sezonu v první formaci a patřil k nejlepším, byste měli zájem?

To je přesně věc pro trenéry. To oni si musejí říct, který hráč jim zapadne víc. V tuto chvíli máme i své mladé kluky, kteří už něco odehráli. V podhoubí konkurence bude. Jestli to bude ten či onen, uvidíme později v sezoně. Byl bych rád, kdyby všichni, co za nás nastoupili, nám byli nějakým způsobem k dispozici.

Zřejmě největší událostí celé sezony z pohledu Zlína byla brankářská rošáda v první polovině ledna, kdy zcela nečekaně odešel Jakub Sedláček a na jeho místo přišel Libor Kašík. Hráči se vyjadřovali ve smyslu, že je pozitivně ovlivnila a nakopla. Vnímáte to zpětně podobně?

Vnímal jsem to skoro hned, co se tady Kaša objevil. Nesouviselo to úplně s výkony, jako s náladou. Kaša mi přijde otevřenější, kabinu skoro rozzářil, přestože přišel po dvou velmi nevydařených angažmá v Rusku a v Brně.

Neměl jste obavu, že jdete v jeho případě do rizika?

Samozřejmě jdete vždycky do rizika. Nikdy nevíte, jak je hráč v konkrétní chvíli připravený. Hrajeme sport, ve kterém rozhoduje okamžité rozpoložení. Neměl jsem pochyby, že Kaša je výborný gólman a časem se do toho dostane. Jen jsem nevěděl, jak rychle.

Jaká je aktuální situace s rekonstrukcí zimního stadionu?

V této chvíli zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny, která se pravidelně schází nad problematikou. V pracovní skupině jsou zástupci většiny stran v zastupitelstvu města. Všichni si k tomu řekli své, dostali informace, které máme k dispozici. Všichni sledují docela podrobně proces. V této chvíli vzniká materiál, který by to měl celé posunout. Materiál se bude schvalovat na dubnovém zastupitelstvu. Za politiky mluvit nemůžu, ale všichni se tváří velice vstřícně a konstruktivně v rámci pracovní skupiny problému, který řešíme. Jsem optimista a věřím, že v dubnu se dá procesu pověstná zelená. Optimální scénář je jasně daný a nastavený. Pokud se to skutečně schválí v režimu, který připravujeme, tak bychom na jaře roku 2021, tedy od této chvíle za dva roky, měli začít rekonstruovat. Ale ono se do té doby může stát hodně věcí ohledně extraligy…

Narážíte na změnu pravidel soutěže, kdy vedení českého hokeje zrušilo baráž a sestupovat do první ligy bude přímo poslední tým?

Nesouhlasím s tím, nezdá se mi to jako dobrá změna. Nepřijde mi to dobré pro hokej ani pro diváky ani jako porovnání extraligisty s prvoligovým týmem. Současný systém široké baráže je dobrý. Dá se diskutovat o systému, který byl ve Švédsku, tedy dva týmy z nejvyšší soutěže a čtyři z první ligy, aby nehráli tak dlouhé play-off. Na tohle jsou různé názory a diskuse. Moc neberu názor, že týmy z první ligy mají těžkou cestu přes dvě série, že jsou potlučení a unavení. Na druhou stranu kdo to hrál směrem dolů, tedy že může přijít sestup a tím pádem přijít o práci, moc dobře ví, jaký psychický tlak je na extraligové týmy. Když si přečtu článek po zápase, v každém z nich je zmínka, že to bylo v hlavě. Tuhle stránku beru jako důležitou a v baráži to musí mít na kluky vliv. Hrál jsem ji dvakrát v Södertälje a těžší zápasy psychicky i fyzicky jsem nezažil.

Přímý sestup bude pro všechny mnohem větší stres…

Mluvíme o zapojování mladých hráčů, že by dvacetiletí měli dostat prostor. Vloni jsme měli kvóty, podle kterých měli hrát, letos jsme je už neměli a příští rok nás čeká přímý sestup. A my už nemáme žádný opravný prostředek ani záchrannou brzdu, která by se vytáhla. Jsem zvědavý, kdo si dovolí postavit dvacítkáře, kteří opravdu nebudou na úrovni starších kluků.

Až když bude rozhodnuto…

Dobře, jestli to svaz myslí tak, že až bude rozhodnuto a klub spadne, tak pak zřejmě ano. I nahoře je pořád o co hrát. Hraje se o první místo, o čtyřku, o šestku, desítku. Kolik týmů si letos mohlo říct, že má vystaráno? Tohle je krok k tomu, aby mladí hráli ještě méně, než hrají.

Už víte, kdy budete rozpouštět led?

Nevíme. Plánovali jsme to do konce března. Uvidíme, co tam bude za program. Led v PSG aréně se má rozpouštět kolem pětadvacátého, protože od prvního dubna startuje inline hokejová sezona. Nevidím důvod, abychom drželi Zimní stadion Luďka Čajky v provozu, protože jedině by tam mohly trénovat malé děti. Budu mnohem raději, když nebudou na ledě, ale dělat spíš kompenzační cvičení, cvičit v tělocvině, gymnastiku a podobně.

Ptám se proto, protože se ozývají hlasy, aby led byl rozpuštěný později…

Rozumím tomu, je fakt, že hokejová sezona neskončila. Led bychom drželi asi jen kvůli hobby hokeji, což si nemyslím, že by bylo úplně ekonomické.

Koho tipujete na mistrovský titul?

Mně se zdá v této chvíli nejstabilnější a nejvyváženější Liberec. Je to zajímavá sezona. Hned pět týmů si může reálně dělat zálusk na titul. A podle toho se i chovají a byla i situace v lednu. Nikdo z nich nechtěl uvolnit ani náhradníky ani lidi z tribuny.

I proto vám Liberec nenechal do konce sezony Dominika Lakatoše?

A takových případů bylo víc. Kluci, co v Třinci nehrají a jsou ve Frýdku-Místku, si všechny hráče chtěli nechat, aby měli široký kádr na play--off. Těším se na něj. Očekávám, že to budou pořádné bitvy a řežby, když si na něj všichni nechali široké kádry.