Při dotazu na zesnulého Romana Čechmánka se na chvíli odmlčel, slzy se mu draly do očí. Hokejový brankář Libor Kašík, který ve středeční dohrávce 16. kola Tipos extraligy vychytal výhru Nitry 5:2 na ledě Slovanu Bratislava, najednou nevěděl co říct.

Hokejisté Slovanu Bratislava podlehli Nitře 2:5 | Video: Libor Kopl

„Velice mě to mrzí. Nedokážu si představit, že by mi tatínek odešel takto brzy," soukal ze sebe obvykle výřečný a většinou dobře naladěný gólman.

Tentokrát pečlivě volil slova, dlouze přemýšlel. Vtípky i úsměv šly stranou.

Oba rodáci ze Zlína k sobě měli blízko. Kašík olympijského vítěze a trojnásobného světového šampiona uznával, respektoval. Znal se s rodinou, dokonce s ním chvíli spolupracoval.

„Jednu dobu mi dělal agenta," připomíná jednatřicetiletý gólman.

Blízký vztah měl s Čechmánkovou dcerou Katkou, velice dobře se zná i se sourozenci Jakubem a Romanem. „Jsme velice dobří přátelé," tvrdí.

O to víc jej náhlá smrt legendárního gólmana zasáhla. „Tímto jim chci na dálku vyjádřit upřímnou soustrast. Moc mě to mrzí. Doufám, že stihnu v sobotu přijet na pohřeb," uvedl.

Také Kašík by Čechmánkovi rád poděkoval za všechno, co pro něj udělal. Poklonil se mu a rozloučil se s ním.

„Byl to velký hokejista, obrovská osobnost. Málokdo ze současných českých brankářů se mu může přiblížit. Dokázal toho spousty," ví dobře.

Byli to právě Čechmánek, Hašek nebo Hnilička a éra kolem Nagana, kdo Kašíka a další následovníky přivedla na zimní stadion, k milovanému hokeji.

„Jsem moc rád, že jsme takové gólmany měli. Byli to právě oni, kdo nás motivovali," líčí.

Někdejší jednička Zlína, Komety nebo Olomouce se nyní snaží zaujmout další generaci začínajících hokejistů. Po angažmá v Rusku a Finsku nyní chytá na sousedním Slovensku.

V Nitře, která poskočila na sedmé místo, jej vede Antonín Stavjaňa.

„Na Slovensku je to takové specifické, pro gólmana malinko těžší než v Česku nebo Finsku, kde jsou defenzivy propracovanější. Tady mají taky hráči velkou kvalitu, dostávají se víc do šancí. Hokej je otevřenější," srovnává.

Při posledním zápase se Slovanem, jemuž šéfuje kouč Vladimír Růžička, čelil dvěma nájezdům. Jednou mu pomohla tyč, druhou šanci soupeře bravurně lapil. „Mně vyhovuje, když mám víc zákroků a mohu týmu pomoct," líčí.

Kašík patřil mezi hlavní strůjce obratu Nitry v Bratislavě. I když hosté nezachytili začátek a v 8. minutě prohrávali 0:2, nakonec výsledek otočili a zaslouženě slavili triumf 5:2.

„Slovan začal dobře. V sestavě měl nějaké nové útočníky. Přišlo mi, že hrál lépe než na začátku sezony. Po tom úvodu jsem z toho měl trochu obavy," přiznává.

Český brankář se dostal do pohody po výměně nožů na brusli, která se mu zadrhávala. „Byl to pro mě nejtěžší moment," usmívá se.

Jinak až tolik práce neměl. „Kluci hráli vzadu perfektně. Navíc začali dávat góly. Za výhru jsem rád. Těší mě i výkon. Utkání jsme odehráli daleko lépe a týmověji než třeba ve Zvolenu," prohlásil.

„Pokud budeme takto hrát dál, budeme vyhrávat a budeme úspěšní," nepochybuje.

Vedení Nitry se nemíní spokojit s umístěním v dolní polovině tabulku, kádr neustále obměňuje.

Před pár dny přivedlo do mužstva finského brankáře Samiho Aittokallia. Pro Kašíka nejde o neznámou tvář. Se stejně starým Seveřanem, který si připsal i dva starty v NHL za Colorado Avalanche, se potkal nejen v mládežnické reprezentaci, ale i v české extralize.

Aittokallia v minulosti působil ve Spartě, poslední dvě sezony prožil v německé nejvyšší soutěži. V té letošní odchytal jeden zápas za Jyväskylu, nyní zamířil na Slovensko, kde se potkal s Kašíkem.

„Sami je sympaťáček, severský vysoký modrooký blonďáček. Mně se líbí finský styl, třeba se od něj něco přiučím. Přeji mu, ať se mu daří," prohlásil.

Problém s jeho příchodem rozhodně neměl, byť zvýšenou konkurenci vnímá. „Vedení kubu se mnou jeho příchod probíralo. Ptali se mě na názor, čehož si nesmírně vážím. Není totiž povinností ani zvykem, aby to manažer konzultoval s týmem. To, co mi řekli, má hlavu a patu. Já se budu snažit chytat co nejlépe, abych v brance zůstal. To je to jediné, co mohu ovlivnit," ví dobře.

Zlínský rodák a odchovanec vtipně okomentoval návrat obránce Marko „Je to kvalitní bek. Používá dobrý deodorant, takže na ledě byl cítit," rozesmál novináře.

Rychle ale zvážněl. „Ne, dělám si srandu. Jelikož jsem o nevěděl, asi neudělal chybu a hrál dobře," odpověděl na dotaz.

Že se o tři z pěti branek Nitry postarala čtvrtá útočná formace, po utkání vůbec neřešil. „Já ani nevím, kdo dává góly. Soustředím se na sebe. Kouskuji si zápas, snažíme se co nejvíc pomoct týmu," dodává.