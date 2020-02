Nepovedlo se mu ani jedno, i proto odcházel brankář hokejistů PSG Berani Zlín Libor Kašík z ledu zklamaný po porážce 1:2 po nájezdech, když ho dvakrát překonal pouze jeden střelec – Matěj Stránský.

„Měl jsem ze sebe dobrý pocit. Popravdě jsem se soustředil na to, že potřebujeme bodovat. Vítkovice vyhrály spoustu zápasů a začaly se na nás dotahovat. Teď mě mrzí, že jsme nezískali bod navíc. Ale když to vezmu s pokorou, bod je zlatý,“ uznal Kašík.

Ovšem dlouho, až do 51. minutě jste vedli…

Třinec má jeden z nejkvalitnějších týmů v extralize. Stav 1:0 byl pro nás skvělý, ale sami jste viděli, že měl velký tlak. Dlouho se nám ho dařilo bránit, ale už jsme ho nedokázali ustát. Jsem strašně rád i za ten jeden bod. Nyní je zlatý.

Kouč Svoboda využil nakonec neúspěšnou trenérskou výzvu. Přišel impulz od vás, nebo to byla iniciativa trenérů?

Abych řekl pravdu, reagoval na mě. Prostě jsem to zkusil. Neviděl jsem, kde hráč stál, mohl do mě píchnout hokejkou. Člověk chce vyhrát, nebylo na co čekat. Zkusili jsme to. Co se mohlo stát? Při nejhorším jsme ztratili oddechový čas. Pro nás byl důležitý jakýkoliv bod. Brát ještě bod navíc, bylo by to zlaté.

Měl jste čas se na to podívat na kostce?

Pouští to chytře, až když se začne zase hrát. To je rada i k nám do Zlína, že bychom to tak měli dělat také. U nás se na to člověk může podívat hned a říct si, jak se zachovat.

Byl to zápas gólmanů?

Asi jo. Rozhodl v nájezdech jeden gól. Prostě to trefil do víka. To je už i o štěstí.

V zápase vás navíc překonal dvakrát jen Matěj Stránský. Co tomu říkáte?

Asi je hodně dobrý. Gratuluji mu. Někdy to tak je. Bylo tam přitom spoustu jiných šancí, které neproměnili. Poté trochu se štěstím se to přetlačilo přes hokejku mezi nohy. Ale šli tomu naproti, hráli ofenzivně.

Mimo jiné jste vychytal i nájezd Petra Vrány vleže na břichu zásahem zvednutou pravou nohou. To byl reflex?

Pěkně si mě natáhl, nakonec mě trefil do zadku. Pak jsem si dělal srandu, že mám velký zadek. Ještě že tak. Chtěl jsem začít běhat, ale asi to nechám tak. Začnu chodit papat do mekáče. (smích) Trefil mě do kalhot.

Třinec v prodloužení odvolal brankáře. Nechtěl jste to zkusit přes celé kluziště?

Chtěl, určitě. Cítil jsem, že je tam obrovská možnost. Jednoho hráče jsem měl za sebou, druhého před sebou. Puk se mi zasekl v dresu a nevyhodil se, jak jsem potřeboval a už se písklo. Trochu mě to mrzelo, ale určitě bych to zkusil. V ten moment jsem si hodně věřil a měl jsem spoustu času.

Pochopil jste, proč Oceláři v přesilovce stáhli gólmana a zkusili rozhodnout?

V ten moment jsem to nepochopil. Neuvědomil jsem si, jak jsou na tom v tabulce a jestli chtějí být ještě lépe postavení, nebo už zkoušeli variantu na play-off. Když jsem viděl prázdnou branku, chtěl jsem to zkusit. Bohužel se mi puk zasekl v dresu.