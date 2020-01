„Soustředil jsem se na to, abych je vychytal a dostal o gól méně, než Mára, což se povedlo,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý Kašík, který pochytal 33 z 35 střel soupeře a byl společně s Čiliakem vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.

Jaké pro vás bylo proti němu chytat?

Přehecovaný jsem nebyl, ale určitě jsme teď s Márou trénovali, strávili jsme spolu asi tři měsíce. Je to skvělý kluk, je s ním sranda. Bylo tam nějaké pošťuchování, určitě jsem chtěl vyhrát. Říkal jsem mu, že jsem si hrál na d'Artagnana, když jsem to tam dvakrát stejně vypíchl. Na to jsem dnes asi vyhrál.

Spoluhráči si na něj věřili, věděli o jeho slabinách, když ho dvakrát v nájezdech překonali střelou mez betony…

Já jsem taky dostal dva góly. To je těžké. Někdy je výhoda, když člověk ví, co druhý udělá. Ale zase může vytáhnout něco jiného. Někdy je to zase svazující. Takže je to spíš vabank.

Jan Dufek přiznal, že jste si říkali, že mezi betony je jeho slabina…

Před nájezdy jsem si říkal, ať všechno chytím. Kluci si asi něco mezi sebou říkali. Soustředil jsem se na to, abych je vychytal a dostal o gól méně, než Mára, což se povedlo.

David Nosek rozhodl zápas krásným gólem. Umí nájezdy?

Nádherný! Vždycky když jede na mě, brblá. Asi už ho znám, je to pro něj těžké. Ale nájezd, co jsme viděli, dal úplně s přehledem krásně do bekhendu a pod víko. Zakončené neskutečně.

Jak se vy cítíte po svém návratu?

Nechci to zakřiknout. Mám před sebou spoustu práce. Už se těším, až si ortézu sundám úplně. Zatím s ní chytám, protože když jsem to zkoušel bez ní, cítil jsem, že to mám volné. Asi je to o pocitu v hlavě.

V hale jste chytal i jako domácí, i jako host. Jak se vám v Brně chytá?

Dnes se mi to chytalo lépe jako host. Možná ještě doteď mě mrzí, že to tady dopadlo, jak to dopadlo a lidé mě tady nikdy nepřijali. Jestli jsem něco udělal špatně, naposledy se jim omlouvám. Někdy to tak je a úplně to nesedne. Když jsem tady chytal za Kometu, bylo to pro mě o dost těžší. Nevím, jestli jsem cítil, že mě tady lidé nepřijali a mrzlo mě to. Teď už těžko říct. Dnes se mi chytalo skvěle za Zlín. Asi jsem necítil tlak od domácích fanoušků.

Kometa je pro většinu týmů postrachem, ale vy jste ji letos porazili už potřetí (7:0, 5:4 a 3:2 sn). Čím to je?

Těžko říct. Třeba gólmany. (směje se) Kluci prostě hrají proti Brnu skvěle. Asi jim jako soupeř vyhovuje. Dnes jsme i chvilku tahali za kratší konec, ale kluci bojovali a vždy dokázali vývoj zápasu srovnat. Za výhru v nájezdech jsem rád.

V první třetině jste díky oslabením byli pod tlakem, ale neinkasovali jste. Jsou to proto zlaté body?

Oslabení jsme zvládli skvěle a do nějakých vyložených šancí se nedostali. Kluci mi strašně moc pomohli. V Česku to většinou tak chodí, že když jste několikrát za sebou vyloučení, později se počet vyloučených srovnává. Proto jsme věděli, že můžeme dostat nějakou přesilovku a využít ji, což se povedlo. Takže bomba.

Oba góly Komety padly pro vás po smolných odrazech a šly v podstatě někam jinam, než jít měly…

Všechno nemůže jít, jak si člověk naplánuje. Při prvním gólu mi tam vyplaval sám na střelu, ale přihrával na hráče. Toho jsem ještě stíhal, ale odrazilo se to k jinému a na něj jsem byl krátký. Měl to velmi jednoduché. Na začátku druhé třetiny jsme trošku zaspali. Když proti sobě máte kvalitního soupeře, jakým je Brno, hned toho využil.

Co jste si ale říkal, když osm minut před koncem Mueller opět poslal Kometu do vedení?

Člověk si říká, že je to skvělý střelec. Má radost, když mu šanci chytne, měl tam spoustu příležitostí, které jsem pochytal. Pak se k němu puk dostal po odrazu na bekhend a podle mého mínění to chtěl dávat pod víko, ale nad betonem poslal jen takovou žabku, nějak se to zavrtělo. To se pak strašně blbě chytá, protože se to špatně čte, kam to po střele bekhendem poletí.