Jakoby letošní ročník byl pro Libora Kašíka zakletý. Do sezony vstupoval jako brankářská jednička, v úvodním zápase proti Kolínu však ze 12 střel obdržel čtyři góly. Do třetí třetiny už nezasáhl.

V následujících jedenácti utkáních musel na Chance ligu zapomenout, šance se chopil ve velké pohodě chytající Daniel Huf. „Dříve jsem byl zvyklý na zápasové vytížení, teď to bylo trochu jinak. Na druhou stranu jsem to však zažil už ve Finsku nebo Chabarovsku. Danovi se v zápasech dařilo, hlavně jsem se mu snažil být oporou,“ staví 30letý gólman na první místo týmové výsledky.

Jak se zpětně ohlížíte za prvním zápasem s Kolínem?

Každý zápas není posvícení, potkalo mě to hned v prvním utkání sezony – byla tam tečovaná střela, vlastňák, situace čtyři na jednoho. Někdy se to tak semele. Člověk pak musí trénovat a čekat na šanci.

Od března jste nastoupil teprve ve třetím soutěžním zápase. Jak tuto situaci vnímáte?

Na jednu stranu by vám to mělo být jedno, na druhou by vás to mělo hnát dopředu. Brána je pouze jedna. Snažím se, abychom všichni tři i s Michalem Kořénkem byli v pohodě. A aby se nám dařilo co nejvíce. Ať nastoupí kdokoliv.

Do branky jste se vrátil prohrou s Porubou 3:5. Ke konci utkání jste se navíc srazil s hráčem soupeřem. Co se přesně stalo?

Vyplynulo to z aktivity, kterou jsme chtěli mít vepředu. Musel jsem vyjet a vypíchnout kotouč, aby hráč Poruby nejel sám na branku. Narval mě do hrudi, vyrazil mi dech. Spoluhráči se mě ptali, co mi je. Nemohl jsem ani odpovědět. Byla to jedna z nejnepříjemnějších věcí, která se mi kdy v hokeji stala.

Jak jste na tom nyní?

Člověk je z celé situace trochu roztřesený, pro tělo je to docela šok. Uvidím zítra. Myslím ale, že budu v pořádku.

Už víte, jestli nastoupíte také proti Kolínu?

Zda budu chytat, ještě nevím, možná to zatím netuší ani trenéři. Hraje se až v sobotu. Uvidí se.