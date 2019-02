Začal Zlínu splácet důvěru. V předchozích zápasech nabral sebevědomí, udobřil se s fanoušky a už zase působí svou obvyklou jistotou.

„Už je to zase ten starý dobrý Kaša,“ hodnotil kdekdo včera výkon brankáře hokejistů PSG Berani Zlín Libora Kašíka, který pochytal 42 z 43 pokusů Mladé Boleslavi a výrazně se podepsal pod třetí výhru v řadě 4:1.

„Viděli jste sami, že kluci přede mnou hráli perfektně. Za tyto body jsme moc rádi,“ liboval si spokojený Kašík, který po návratu domů z Chabarovsku a měsíční anabázi v Kometě Brno odchytal čtyři zápasy.

V prvním duelu na Spartě dostal ještě tři góly, i tak Zlín sahal v Praze po bodech.

„Momentálně mě se vší skromností nejvíc mrzí, že jsme nebodovali na ledě Sparty. Měli jsme na to,“ vybavil si Kašík, jenž v posledních třech zápasech s Pardubicemi (6:1), v pátek v Chomutově (4:1) a včera s Mladou Boleslaví (4:1) inkasoval pouze jednou.

„V každém z předchozích zápasů jsem udělal jednu chybu a stálo mě to gól. Budu se opakovat, ale kluci mi obrovsky pomohli. Dnes když jsem puk neviděl, mohl jsem si stoupnout a trefilo by mě to do hlavy nebo krku,“ spustil skromně a poněkud sebekriticky Kašík.

„Kluci ale v těchto utkáních předvedli neskutečný hokej a mně se za nimi parádně chytalo,“ ocenil práci svých spoluhráčů.

„Nevím, jestli se mužstvo s Liborem uklidnilo. S každým zápasem je ale lepší a lepší. Doufejme, že mu to vydrží. Když inkasuje dva góly, jsme schopni tři dát a vyhrát,“ myslí si kouč Martin Hamrlík.

Přitom se rozhodně nenudil. Mladá Boleslav jej permanentně obstřelovala.

„Mladá Boleslav měla hned v úvodu dvě gólové šance, i se štěstím mně jedna střela lízla beton. Pak jsme dali na 1:0 krásnou střelou Kuldy, což zlomilo zápas,“ popisoval Kašík.

Hostům se ujala pouze precizní rána Žejgla pod víko ve 46. minutě. Jinak byl bezchybný.

„Jsem brankář, který vždycky má radši, když na něj jde spousta střel a můžu si na puk sáhnout. Jsem šťastný za to, jak to dneska dopadlo, můžeme být jen spokojení,“ zářil Kašík.

Zlín se po třech výhrách v řadě vrátil zpět do elitní desítky. Ovšem před jedenáctým Litvínovem je pouze o skóre. Na dvanácté Karlovy Vary mají Berani náskok 13 bodů.

„Minimálně jsme se teď aspoň trochu přiblížili k tomu, aby byla sezona vydařená. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Ale nesmí se o tom jen mluvit, musíme to dokazovat na ledě,“ řekl zlínský brankář.

„Vždycky jsme to ve Zlíně brali tak, že play-off máme celou sezonu. Musíme jít do každého utkání naplno a snažit se urvat co nejvíc bodů. Už třetí sezonu opakuju, že extraliga je neuvěřitelně vyrovnaná a každý bod se počítá,“ neříkal nic nového gólman Zlína.

Tak dál čaruj, bude to ještě potřeba.