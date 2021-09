I díky němu hokejoví Berani stále drželi šanci na zisk bodů. 29letý brankář nakonec ševce dovedl do samostatných nájezdů, ve kterých svěřenci Roberta Svobody neuspěli a prohráli 2:3. „Z naší strany to byl lepší zápas než s Vítkovicemi. Soupeři jsme nenechávali takové obrovské díry, hráli jsme lépe z obrany. Kluci mi dost pomáhali v předbrankovém prostoru,“ chválí své parťáky odchovanec Beranů, na kterého za úvodních pět zápasů nové sezony Tipsport extraligy letělo přes 200 střel.

Střely z jednotlivých zápasů by však srovnávat nechtěl. „Každá střela je nebezpečná,“ uvědomuje si zkušený brankář. „Celkově jsem však nesmírně šťastný, že jsme v takovém zápase vybojovali bod. Hradec má nesmírnou sílu,“ poukazuje na kvality Mountfieldu.

Berani před odpoledním zápasem měli na kontě čtyři porážky. I přes dosavadní velmi solidní výkony Kašíka v sezoně se ozývaly hlasy, zda by kvůli novému impulsu do branky neměl zasáhnout Daniel Huf. To však nenastalo. „Jsem rád, že jsem znovu dostal šanci chytat,“ těší ho důvěra trenérského týmu.

„Když jsem si projížděl gólové situace proti Vítkovicím, tak mi nebylo dobře. Občas se to tak ale sejde. Z mé strany jsem sice nenašel tolik chyb, brankáře to však tíží,“ přiznává na rovinu.

Hokejistům Zlína tak proti hradeckému Mountfieuldu mohl vypomáhat až do konce duelu. Stejně v samostatných nájezdech, ve kterých chytil sedm střeleckých pokusů z devíti. „Modlil jsem se, ať tam pak klukům něco propadne. Nejvíce jsem se ale soustředil na to, abych jim mohl dát co největší polštář. Bohužel to nakonec nevyšlo.“

Ve velmi podobné situaci už přitom byl na začátku zápasu – hned během úvodního střídání na odchovance Beranů ujel Jergl. „Upřímně jsem se na sebe vztekal. Na tréninku to hodně trénuji, třeba chytnu deset patnáct pokusů. Pak přijde zápas, ujede takhle a vyškolí mě,“ mrzelo Kašíka po úvodních vteřinách zápasu.

Berani z pěti kol získali dva body – první za prohru v prodloužení na Kometě Brno, druhý z odpoledních neúspěšných samostatných nájezdů. Momentálně tak bez výhry uzavírají tabulku nejvyšší soutěže. „Nejen pro mě, ale celou kabinu je to velmi těžké. O to víc jsem rád za diváky, kteří nám fandí a podporují nás. A to i ve chvílích, kdy se zápas nevyvíjí dobře. Věřím, že se to zlomí a vítězství už urveme,“ přeje si Libor Kašík.

Návštěvy na Zimním stadionu Luďka Čajky jsou přitom menší než v předchozích letech. Pouze na úvodním letošním duelu s Litvínovem bylo více než tři tisíce diváků – konkrétně 3 452. „Pořád je situace, jaká je. Lidi musíte obtěžovat s testy či očkováním, do těchto spekulací bych se však úplně nechtěl pouštět. Ani se nedivím, že jim to trošku otráví a nepřijdou. Jsem rád za ty 2 500 – 3000. Opravdu jim moc děkuji, jak nás obrovsky podporují,“ váží si přítomností publika na stadionu v nelehké době.