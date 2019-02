ROZHOVOR / V prosinci ještě pomohl Kometě Brno k výhře na mateřském ledě Zlína, v neděli se už zase ve žlutomodrém dresu postavil Plekancovi a spol. Turbulentní kapitola v kariéře staronové zlínské brankářské jedničky Libora Kašíka je po včerejšku u konce.

„Moc jsem si to nepřipouštěl, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Bral jsem to jako každý jiný zápas. Co bylo, už je za mnou. Snažil jsem se připravit, jak nejlépe to šlo. Nechal jsem tam dnes maximum,“ tvrdil po porážce 2:4 Kašík, jehož překonali i dva spoluhráči z mistrovské sezony 2014 Köhler s Holíkem.

Mohla být výhoda, že znáte systémy a vůbec styl, co chce Kometa hrát?

Možná trošku, kam kluci zakončují. To jsem věděl. Jenže pak to zakončení bylo jiné. Na to se těžko připravuje. Škoda.

Co říkáte na to, že zápas rozhodl Američan Mueller a pak hráči, které dobře znáte ze Zlína Köhler s Holíkem?

To tak někdy je. Chybělo štěstíčko, ke konci zase mohl mít hattrick, štěstí se pak vrátilo ke mně. Nepadá vám to tam a pak to spadne v jednom zápase.

Už cítíte úlevu a spokojenost, že se vaše situace ustálila?

Jsem spokojený a věřím, že budu předvádět co nejlepší výkony a dosáhneme minimálně na předkolo.

Byl pro vás emotivnější zápas za Kometu ve Zlíně nebo dnes za Zlín v Brně?

Abych řekl pravdu, tak určitě za Kometu ve Zlíně.

Zaskočila vás Kometa, konkrétně Bedřich Köhler, řešením v přesilovce, že stříleli zprostředka a nedávali to až na kruh Muellerovi?

Gól, který dali, byl po akci. Skvěle to sehráli, šlo to přes hráče, proto jsem nepočítal, že by to mohli takhle cvaknout. O tom to právě je přesilovku takhle sehrát.

Měl jste ještě i jiné emoce? Poslechl jste si diváky?

Ne. Nic špatného jsme si neudělali. Já dělám jen hokej, od toho se vše odvíjí. Jestli jsem něco uslyšel, to k hokeji patří. To je v pořádku.

Jak jste se na tomto ledě cítil celkově?

Nevím, asi chcete ze mě získat nějakou šílenou informaci? Pro mě to byl normální a obyčejný zápas. Chtěl jsem bojovat a dřít pro tým. Stejně jako tam makalo dvacet mých spoluhráčů, jsem makal i já. Nepřemýšlel jsem, že jsem zrovna na Kometě.

Máte za sebou poslední dvě porážky s Olomoucí i nyní s Brnem. Je to velká ztráta před poslední čtvrtinou základní části?

Nevím, těžko hodnotit. Před námi je poslední čtvrtina. Jak to máme ve Zlíně spočítané, musím lehce zaklepat, ale zatím nám to vychází. Uvidí se v závěru. To bude nejdůležitější. Když budeme bojovat a hrát jako dnes, můžeme bodovat i se silnými týmy. Dnes nám to v poslední třetině uteklo. Po gólu na 2:4 se to už těžko obrací. Teprve uvidíme, jak moc byly poslední dvě porážky rozhodující.