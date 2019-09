„Je to ostuda českého hokeje,“ pálí ostrými v rozhovoru Deníku Daniel Tobola.

Co říkáte na to, že se svaz chce odvolat a nechce ustoupit i při vynesení předběžného rozhodnutí soudu?

Upřímně nás to trochu překvapilo, že zaujali takový postoj. Zvolili pro ně oblíbenou cestu přejmenování soutěže. Je až s podivem, že volí takovou cestu. Pro mě osobně nemají taková řešení úroveň. O něčem také vypovídá, že se svazem neproběhl ani žádný kontakt.

Řešíte s právníky, že svaz pouhým přejmenováním soutěže fakticky nerespektuje rozhodnutí soudu?

Právníci všech tří klubů to řeší, společně komunikují. To je už otázka na ně. Pro nás laiky to může působit jako nerespektování rozhodnutí. Kdyby se nám to stalo třeba v osobním životě, kdy soud nařídí nějaké předběžné opatření, člověk hledá cesty, jak nařízení obejít.

Věříte, že se nakonec do nejvyšší soutěže opravdu vrátíte?

(směje se) Věřím, že naděje umírá poslední. Věřím ve spravedlnost. Aby se opravdu jasně řeklo, že takhle to nejde. Bavme se o počtu účastníků, zužujme, snižujme soutěž, ale ne tímto způsobem síly. O to tady pořád běží. Zdůrazňujeme to už půl roku. Dnes se to týká nás, zítra se to může v hokejovém prostředí týkat kohokoliv jiného. Je to ostuda celého českého hokeje. Kompetentní lidé si sami sobě dělají ostudu, že tímto způsobem rozhodují. Přitom spousta věcí je dobrých, fungují, ale tohle je nepochopitelné.

Chvílemi působí povýšeně a arogantně jako někteří naši politici.

To je snad Čapí hnízdo, díl druhý. Ještě stačí udělat další spolek Milion chvilek pro demokracii… Je to přesně tak. Nedovedu si představit, že by něco podobného řešili ve vyspělých zemích v Německu, ve Francii. Buď by se co nejdřív rozhodlo, kdo má pravdu, případně by někdo rezignoval, nebo své rozhodnutí vzal zpátky. Tady vyjde strohá tisková zpráva pro celou veřejnost včetně nás klubů. Žádné telefonáty, e-maily, diskuze. Jenže pořád dál vládnou.

Příští neděli se má rozběhnout Extraliga juniorů, jako druhá nejvyšší soutěž. Nastoupíte?

Nepředpokládám, že bychom něco bojkotovali. Jsme přihlášení, jinou možnost nemáme. Nebudeme kalkulovat. To by musela být jednota. Všechny kluby by musely říct, že to takhle nechceme. Ale to už dávno mohli udělat i extraligové kluby. Na jednu stranu říkají, že nám drží palce. Na druhou stranu nikdo nevystoupil a neřekl: náš tým za těchto okolností hrát nebude, nelíbí se nám, jak se tady jedná. Zítra to klidně může potkat nás. To neudělal nikdo.

Mrzí vás to?

O tom to není. Prostě to tak je. Každý si hraje na svém písečku. Ve své podstatě i my bráníme sebe, ale zároveň říkáme: bacha, může to potkat i vás. Ale člověk to většinou začne řešit, až se ho to opravdu dotkne.

Nebojíte se, že se dostáváte do pozice jakéhosi nepřítele českého hokeje?

To nepředpokládám, my nejsme nepřítel českého hokeje. My jen hájíme své zájmy, cítíme se poškození. Kdyby naši právníci nám řekli: chlapi, to nemůžete, na to pozor, to není tak jednoduché. Ale i oni, tři nezávislé agentury jednoznačně říkají, že to takhle nejde. Sami kroky svazu zpochybňují. Proto se bráníme. V tom je síla našeho přesvědčení, proč bojovat a upozorňovat, proč je to špatně. To není nic proti svazu.

Nebojíte se, že pokud by byl svaz donucený vrátit vás do soutěže, došlo by na nějakou „mstu“ už jen proto, že takhle bojujete?

To si nemyslím. Jde vidět, že si nechtějí přiznat, že soud rozhodl. Je spíš zarážející, že reakce svazu je taková. Samozřejmě nemůžeme kluky nechat doma, aby nehráli. S tím souhlasím. Mohli jsme se zkontaktovat, odložit pár kol a vymyslet, jak pokračovat dál, aby se média neplnila našimi spory. Bohužel, svazu se do toho nechce. Svaz jen přejmenoval soutěž a nyní hrají o pohár DHL.

To je bizarní…

Je zvláštní, že i titulární partner soutěže DHL s tím souhlasil. Vnímám ho jako velkou firmu, přitom jsou ochotní své jméno propůjčit tomuhle. Narovinu říkám, že tohle mě překvapuje. Evidentně s tím museli souhlasit. Je to jiná soutěž, tím pádem jiná smlouva.

KAUZA VE FAKTECH

Hokejový svaz letos na jaře ustanovil tzv. Juniorskou ligu akademií jako nejvyšší juniorskou soutěž. Počet účastníků se měl snížit z 24 na 19, startovat v ní mělo všech sedmnáct týmů s akademiemi a dále Olomouc a rakouský Salcburk. Extraliga juniorů, do této sezony nejvyšší soutěž, si svůj název ponechá, de facto se ale stane až druhou nejvyšší ligou. Účastnit se jí mělo čtrnáct týmů včetně týmů ze Vsetína, Havířova a Přerova. Ty však s rozhodnutím svazu nesouhlasily, protože si sportovními výkony v minulém ročníku zajistily účast v nejvyšší soutěži.

REAKCE PREZIDENTA TOMÁŠE KRÁLE NA DALŠÍ VÝVOJ

Nejen jako prezident Českého hokeje, ale i jako právník s celoživotní praxí v oboru pokládám za potřebné ohradit se proti některým nepravdivým tvrzením, které jsem zaznamenal v části sdělovacích prostředků a ve vyjádřeních druhé strany a které se týkají sporu s kluby HC AZ Havířov 2010, HC ZUBR Přerov a Valašský hokejový klub:

1) Žádné, ani nepravomocné soudní rozhodnutí v tomto sporu nepadlo. Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí výkonného výboru ČSLH ze dne 10. 4. 2019 byl podle dostupných informací podán Městskému soudu v Praze dne 10. 7. 2019 a ČSLH žalobu do dnešního dne ani neobdržel.

2) Jediné rozhodnutí, které zatím bylo v meritu sporu vyneseno, vydala Arbitrážní komise ČSLH, která v závěrečném rozhodčím nálezu návrh klubů na prohlášení neplatnosti rozhodnutí výkonného výboru z 10. 4. 2019 zamítla. Návrhu na uložení předběžného opatření ÚHOS podle informací, které máme ovšem pouze zprostředkovaně ze sdělovacích prostředků, nevyhověl.

3) Ve středu 4. 9. 2019 v podvečer, den před zahájením soutěže, obdržel ČSLH předběžné opatření samosoudkyně Městského soudu v Praze, kterým mu byla uložena povinnost termín prvního kola a všech dalších kol Juniorské ligy Akademií do pravomocného rozhodnutí věci odložit. Předběžnému opatření jsme bezodkladně vyhověli, a protože s ním nesouhlasíme, v zákonné lhůtě podáme odvolání. Je důležité zdůraznit, že předběžné opatření není v žádném případě rozhodnutím ve věci samé.

4) Současně s předběžným opatřením jsme obdrželi usnesení, abychom se ve třicetidenní lhůtě vyjádřili k žalobě z 10. 7. 2019, která nám však do dnešního dne nebyla doručena.

5) Zcela v rámci platných stanov a řádů zajistil výkonný výbor ČSLH dotčeným klubům náhradní program v podobě turnaje O Pohár DHL. Uvedený krok jsme učinili po konzultaci s těmito kluby, které s ním souhlasily. Je jednoznačně v zájmu výchovy mladých hokejistů a předpokládám, že ani smyslem předběžného opatření nebylo zabránit mladým hráčům v zápasech, v nichž mohou zúročit přípravu a trénink.

Jsem přesvědčen, že jsme ve všech případech postupovali v souladu se zákony, stanovami a normami ČSLH a naše kroky jsme v případě potřeby připraveni obhájit před nezávislým soudem. Za tím si stojím. Budeme tak postupovat i nadále a proti případným lžím a nepravdám se budeme bránit kroky, které nám legislativa a naše stanovy umožňují.