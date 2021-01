„Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoci k vítězství. Není jednoduché se na zápasy dívat v televizi či pouze na stadionu. Zranění nakonec trvalo relativně krátce. Doufám, že se do toho zase dostanu. Chvílemi jsem přežíval,“ přiznal Šlahař.

Popřel však, že by do důležitého zápasu šel nepřipravený. „Kdybych věděl, že nemůžu pomoci, tak do utkání nenastoupím,“ zdůrazňuje 29letý forvard.

Berani do večerního duelu s Hanáky vstoupili pasivněji, v brankovišti je však jistil další navrátilec do sestavy Libor Kašík.

„Měli jsme těžší začátek, malinko jsme zaspali. Olomouc na nás vletěla,“ ocenil lepší úvod moravského rivala.

„Se štěstím a dobrým výkonem Libora, který nás podržel, jsme v první třetině odskočili. Hra se poté odlehčila, hrálo se nám lépe. Věřili jsme, že tady můžeme něco uhrát,“ poukázal na zvýšené sebevědomí mužstva v průběhu zápasu.

Ačkoliv hokejisté Zlína na začátku druhého dějství vedli už 3:0, situace se pro ně v polovině zápasu mírně zkomplikovala. Domácí nejprve snížili na rozdíl dvou branek, několik minut poté se zranil Kašík.

„Chytal výborný zápas, taková zranění se však bohužel stávají. Samozřejmě je to pro celý mančaft nepříjemné, nedalo se však nic dělat,“ nespekuloval Jakub Šlahař.

Do branky tak nastoupil o sedm let mladší Daniel Huf. „Hufíček to ustál skvěle. Byl nerozhýbaný a výborně zvládl těžké situace. Jsme rádi, že přispěl k vítězství,“ pochválil nadějného gólmana.

21letý strážce zlínské svatyně se však hned od příchodu na led musel potýkat s dorážením soupeřových protihráčů.

„Hra Olomouce doma je typická, je to těžké. Jsou hodně agresivní, tlačí se do branky. Trenéři nás upozorňovali, že tlak bude enormní, což se potvrdilo.“

Vzhledem ke zranění Kašíka v průběhu zápasu si zlínští už další odstoupení brankáře nemohli dovolit.

„I mně hlavou problikla myšlenka, kdo by šel do branky, kdyby se Hufíčkovi něco stalo. Trenér nás nabádal, abychom gólmana chránili,“ přiblížil Šlahař.

Hosté nakonec ve třetí třetině svému soupeři odskočili na rozdíl tří branek. Ačkoliv si užívali dvoubrankový náskok, za úvodních 14 minut závěrečného dějství byl počet střel na branku 11:0 v jejich prospěch.

„Za takové číslo jsme rádi. Řekli jsme si, že budeme hrát maximálně zodpovědně. Do ničeho většího jsme soupeře nepustili, pouze padl nešťastný gól,“ pokrčil rameny.

Berani tak po večerním klání na Olomouc a 12. příčku extraligové tabulky zajišťující předkolo play-off ztrácí pouhé čtyři body. Do konce základní části přitom ještě zbývá 15 kol.

„Play-off v kabině řešíme,“ pousmál se zkušený útočník. „Nyní jsme si pomohli, stáhli jsme manko. Cílem je dostat se tam a urvat předkolo. Poté se už může stát cokoliv,“ uvědomuje si.

Berany další duel extraligy čeká už v neděli od 17.00 hodin. Na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají pražskou Spartu, se kterou dva dny před Štědrým dnem prohráli 0:10.

Rozhodně jí tak mají co vracet.