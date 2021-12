Kdo dává největší šanci mladým? Berani v Tipsport extralize patří do TOP 5

Často se mluví o tom, že česká Tipsport extraliga je "přestárlá". Důkazem může být skutečnost, že na vrcholcích tabulek pobývají hráči nad pětatřicet let. Vždyť v TOP 10 kanadského bodování jsou hned tři hokejisté nad tuto hranici, mezi desítku se vměstnali jen dva hráči do třiceti let.

Předchozí 1 z 11 Další Co když se ale podíváme na opačný pól tabulky a zaměříme se na talentované hokejisty? O využití mladých hráčů naposledy k 29. listopadu na oficiálním twitterovém účtu informoval majitel Dynama Pardubic Petr Dědek, který se zaměřil na ročníky 2000 a mladší. Tabulce vládne Plzeň, která se opírá o Davida Jiříčka, 18letý borec letos vynechal pouze dva zápasy. O utkání více odehrál Martin Lang. Bez absence je zatím Filip Přikryl. Minimálně třináct duelů rovněž absolvovali Sebastián Malát, Václav Adamec a Vladimír Kremláček. Velkou šanci do mladých nadějí vkládají také Pardubice. Teprve 19letý Michal Hrádek nenastoupil pouze do jediného duelu, solidní porci zápasů za sebou mají Filip Koffer či Ondřej Rohlík. Na samém chvostu se naopak nalézá druhý Hradec Králové, který po jednom zápasu dal šanci Pavlu Šimkovi, Lukáši Pajerovi a Kryštofu Langovi. O moc lépe na tom není ani vedoucí Třinec. Aktuální tabulka, kolik minut strávili na ledě v této sezóně hráči ročník 2000 a mladší. V @HCPCE jsou stabilní součástí sestavy. pic.twitter.com/Gb6Rf2qvUz — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) December 11, 2021 Jak na tom jsou zlínští Berani? (statistiky jsou uvedeny k 12. 12. - pozn. red.) Ševcům úvodní polovina letošního ročníku Tipsport extraligy nevyšla dle představ, na talentované hokejisty však nezanevřeli. Do hry už zasáhlo devět hráčů narozených nejpozději v roce 2000. O koho se jedná? Berani se i v kritické sezoně nebojí dát příležitost mladším hráčům. Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Jiří Suhrada (obránce, 20 let, 370 minut, 24 startů) Účastník loňského juniorského šampionátu velkou šanci dostal už v minulém extraligovém ročníku. Nebýt Mistrovství světa v Kanadě, tak by zajisté odehrál více než 35 zápasů. V letošní sezoně pravidelně nastupuje ve dvojici s Ondřejem Němcem. Zatím má výrazně nakročeno k tomu, aby uplynulou sezonu překonal. Momentálně nasbíral 24 startů (370 minut), což je nejvíce ze zlínských mladíků. Jiří Suhrada (napravo) a jeho současný zlínský parťák Alexandre Mallet.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Jan Dluhoš (obránce, 21 let, 136 minut, 13 zápasů) Mladý bek ve zlínském prvním týmu debutoval už v sezoně 2018/2019. Po následném hostování v Porubě v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže absolvoval čtrnáct zápasů, letos mu k dorovnání chybí jedno utkání. Dluhoš by svůj rekord už pravděpodobně i překonal, vinou zranění však do extraligy nezasáhl od konce října. Jan Dluhoš ještě v reprezentačním dresu do 17 let.Zdroj: Jan Pořízek Patriks Zabusovs (20 let, 135 minut, 8 zápasů) Lotyšský forvard Berany posílil teprve v listopadu, svými výkony si však už řekl o pozornost. Během osmi odehraných utkání posbíral pět kanadských bodů za tři branky a dvě asistence, přičemž dosud nejvydařenější hokejový večer dosud prožil uplynulý pátek, kdy dvěma trefami pomohl Zlínu k výhře 4:1 nad Litvínovem. Svědčí mu lajna s Hejcmanem a Rusem Michasjonokem. Patriks Zabusovs v pátek dvěma trefami skolil Litvínov. Zdroj: Deník/Martin Břenek Matěj Sebera (útočník, 20 let, 129 minut, 15 zápasů) Šikovný borec v mládežnických kategoriích měl v průměru bod na zápas. V loňském ročníku Tipsport extraligy zasáhl do 30 zápasů (3 kanadské body), v letošní sezoně nastoupil přesně do poloviny z nich. Na bodový příspěvek však stále čeká, do utkání navíc naposledy nastoupil proti Kladnu. Osmkrát dosud pomohl prvoligovému Přerovu. Matěj Sebera za první tým Beranů debutoval v uplynulé sezoně.Zdroj: Facebook juniorský hokej. Matyáš Hamrlík (obránce, 21 let, 99 minut, 9 zápasů) Syn současného asistenta trenéra Beranů Martina Hamrlíka v prvním týmu dosud nastoupil do 66 zápasů Tipsport extraligy, 9 utkání absolvoval v letošním ročníku. Připsal si jednu asistenci, v plus mínus byl na mínus dvou. Po štacích v Přerově a Havířově od začátku prosince zkouší štěstí v Šumperku. Šimon Frömel (útočník, 18 let, 44 minut, 5 zápasů) Berani zkraje letošní sezony bojovali s absencemi. Mimo jiné se tak dostalo i na jednoho z lídrů juniorského výběru Šimona Frömela. (23 zápasů, 28 kanadských bodů) Talentovaný forvard však svoji pohodu do "A" nepřenesl. Včetně loňského ročníku za první mužstvo odehrál sedm zápasů. Šimon Frömel na konci uplynulé sezony debutoval v dresu Beranů.Zdroj: Archiv Šimona Frömela Tadeáš Talafa (obránce, 19 let, 24 minut, 2 zápasy) Na debut do letošního ročníku si musel počkat Tadeáš Talafa. Znovu to bylo vinou absencí v sestavě. Mladý bek si první soutěžní zápas mezi dospělými připsal na ledě Plzně, o pět dní později dokonce čelil pražské Spartě. Na další šanci zatím čeká. Tadeáš Talafa (žlutý dres) debutoval na ledě Plzně.Zdroj: Milan Podpera. Lukáš Chludil (útočník, 18 let, 8 minut, 1 zápas) Nejproduktivnější hráč juniorky Beranů (23 zápasů, 36 kanadských bodů) premiérový duel mezi dospělými absolvoval už v uplynulé sezoně, konkrétně hned zasáhl do šesti utkání. Letos se na led dostal pouze při domácí porážce proti Vítkovicím. Lukáš Chludil za první mužstvo dohromady odehrál sedm extraligových zápasů. Zdroj: pro Deník Jiří Zaňát Vojtěch Dobiáš (útočník, 21 let, 6 minut, 1 zápas) Do mladého forvarda se vkládaly velké naděje, i vinou zranění je však nebyl schopný naplnit. Vedení klubu se s ním ve druhé polovině října rozloučilo. V letošním ročníku Dobiáš nastoupil do jednoho utkání, nechyběl při výhře 4:3 v prodloužení na ledě Liberce. Celkově v "A" Zlína absolvoval jednadvacet střetnutí, ve kterých si připsal čtyři kanadské body. Vojtěch Dobiáš (žlutý dres) se raduje z gólu v přípravném zápase.Zdroj: Deník/Martin Břenek