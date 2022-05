Jakub Husa (obránce, 24 let)

Další urostlý bek (194 cm, téměř 100 kg) je odchovancem Bílých Tygrů, se kterými slavil dorostenecký extraligový titul. V sezoně 2015/2016 si v dresu El Paso Rhinos vyzkoušel zámořskou juniorskou WSHL. Po návratu do České republiky nastupoval v Benátkách nad Jizerou, Prostějově, Kolíně a naposledy Porubě, na kontě má přes 250 zápasů ve druhé nejvyšší soutěži. Předminulou sezonu se stal nejproduktivnějším bekem Chance ligy. (10 branek, 22 asistencí) Zúčastnil se tří zápasů za národní mužstvo do 19 let.

Statistiky v Chance lize: 263 zápasů (32+62), 309 trestných minut

Jakub Husa (modrý dres) v Chance lize odehrál přes 250 utkání.Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský