Peter Trška (28 let), obránce. Poslední klub: HC Vítkovice Ridera

Kreativní bek do českého hokeje nakoukl už v sezoně 2007/2008, kdy jako dorostenec přišel do Vsetína. O dva ročníky později si zahrál sedm zápasů v prvním mužstvu. Následně se vrátil na Slovensko, kde nastupoval za Slovan Bratislava či Skalicu. V České republice se opětovně objevil v sezoně 2014/2015, kdy odešel do Mladé Boleslavi. Posléze si ho vyžádala Kometa Brno, se kterou získal mistrovský titul. Od roku 2017 působil ve Vítkovicích. Loni si střihl také 9 utkání v Brně.

Trška reprezentoval svoji zemi na šampionátech do 18 a 20 let, nechyběl na Mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem. Za seniorský výběr odehrál 25 mezinárodních střetnutí.

Bilance Petera Tršky v Tipsport extralize: 311 zápasů – 96 kanadských bodů (23+73)

Ondřej Němec (37 let), obránce. Poslední klub: HC Sparta Praha

Odchovanec třebíčského a vsetínského hokeje do Zlína přináší obrovské zkušenosti. V letech 2005 až 2010 působil v Karlových Varech, se kterým dosáhl na mistrovský titul i druhé místo extraligy. Od sezony 2010/2011 působil v KHL (Severstal Čerepovec, Lev Praha, Atlant Mytišči, CSKA Moskva, Severstal Čerepovec), ve které během šesti let odehrál 310 zápasů (106 kanadských bodů). Posléze se vrátil do České republiky, konkrétně do Komety Brno, se kterou slavil dvě trofeje. Uplynulou sezonu uzavíral ve Spartě Praha.

Němec má na kontě 126 reprezentačních startů, zlatou medaili z Kolína nad Rýnem. Před třemi lety se zúčastnil olympijských her v Pchjongčchangu, kde s národním týmem dokráčel na čtvrté místo.

Bilance Ondřeje Němce v Tipsport extralize: 748 zápasů – 243 kanadských bodů (72+121)

Tomáš Mikúš (27 let), útočník. Poslední klub: HC Energie Karlovy Vary

Cesta šikovného útočníka vedla ze Skalice do Slovanu Bratislava, ve kterém si dvě sezony vyzkoušel KHL. V ročníku 2014/2015 se Tomáš Mikúš vydal do Finska, kde v dresu Hokki vyzkoušel druhou nejvyšší soutěž. (51 zápasů – 43 kanadských bodů) Severské působení mu vyneslo dvouleté angažmá v Olomouci. V sezoně se sice usadil v Nitře (46 zápasů – 39 kanadských bodů), poté se ale vrátil do Tipsport extraligy, tři sezony vydržel v Karlových Varech.

Mikúš se v sezonách 2017/2018 a 2018/2019 dočkal dvou startů v seniorském výběru Slovenska. Stejně jako Trška reprezentoval svoji zemi na šampionátech do 18 a 20 let.

Bilance Tomáš Mikúše v Tipsport extralize: 261 zápasů – 89 kanadských bodů (38+51)

Zdroj: Youtube

Darek Hejcman (26 let), útočník. Poslední klub: HC Zubr Přerov

Do profesionálního hokeje vstoupil v sezoně 2014-2015. V dresu Kadaně odehrál 36 zápasů, ve kterých si za stejný počet branek a asistencí připsal 12 kanadských bodů. Ze severu Čech se rodák z Chomutova poprvé vydal v létě 2018, kdy zakotvil v Přerově. U Zubrů v každé sezoně nasbíral přes 20 bodů. V posledním odehraném ročníku ve 33 zápasech základní části dosáhl na 21 kanadských bodů. (2+19)

Hejcman, který v uplynulém ročníku odehrál 5 zápasů v dresu Beranů, má za sebou také 6 startů v dresu reprezentační U-19. Během nich se dočkal branky a asistence.

Bilance Darka Hejcmana v Chance lize: 319 zápasů – 160 kanadských bodů (58+102)