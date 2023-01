Vosátkův otec trénoval v Praze v HC Kobra, starší bratr hrál taky hokej a bylo jasné, kam povede cesta budoucího extraligového mistra. „Vždycky jsem se na zimáku potuloval, začal jsem hrát a postupně se dostal do první ligy v Olomouci,“ vzpomíná 45letý hokejista.

Od Hanáků přešel do Opavy, Přerova a následně se na šest sezon usadil ve Zlíně. Hned první sezonu ve žlutomodrém dresu se s HC Hamé stal mistrem české extraligy. Rok na to vybojovali stříbro, ve finále totiž narazili na silnější Pardubice. „Byla to má nejlepší hokejová léta. Měli jsme super partu a trenéry, i město mě okouzlilo. Proto jsem se rozhodl zůstat a v Baťově městě žiji doteď.“

Jeho nejméně oblíbeným soupeřem byla vždy Plzeň. „Když jsme hráli u nich, byly to těžké zápasy – dobře bránili, brankáři pochytali většinu našich střel, navíc měli výhodu domácích fanoušků. V té době měli ještě Straku, který strašně rychle bruslil,“ vzpomíná s úsměvem Vosátko.

Na začátku své hokejové kariéry ani nepomyslel, že by své zkušenosti mohl předávat mladším. „Postupně se mi trénování začalo líbit, vyzkoušel jsem si pracovat i s nejmenšími dětmi až jsem se dostal k sedmnáctkám. Teď bych se bál hrát s klukama, že mi něco udělají, proto hru raději sleduji ze střídačky,“ směje se hokejový odborník.

Syn David následoval otcovy šlépěje a momentálně hraje hokej za Vyškov. „Já jsem ho do ničeho nenutil, hned ho hokej bavil. Ve škole narazil na kamarády, se kterými hrál. Stále se tomu věnuje, jsem za to neskutečně rád,“ přiznává.

V roce 2023 si vyzkoušel také roli trenéra Zlínského kraje na zimní edici Olympiády Dětí a mládeže. „Berany jsme si připravovali od letního přípravy, i výběr hráčů jsme si dělali sami. Mohli jsme jim přizpůsobit trénink a připravit je na tuto olympiádu. Nejde se sehrát jenom za tři dny. Kluci se museli adaptovat, neboť všichni nehrají ve stejné kategorii,“ upozornil Lubomír Vosátko, jehož výběr nakonec medaili nevybojoval. „Kluci svými výkony určitě nezklamali, sehráli vyrovnané duely. Hrát o pár zápasů více a zlepšit proměňování šancí, mohli jsme udělat úspěch. Odjíždíme se vztyčenou hlavou,“ dodal zlínský hokejový trenér.

Adéla Václavíková