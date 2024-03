Série se vyvíjela nepříznivě, trenérský štáb Beranů tak zkusil změnu. Poprvé v letošním play-off si celé trio koučů vzalo sako, což hokejistům Zlína nakonec přineslo štěstí. Ševci po nervydrásajícím zápase podruhé v semifinále porazili Litoměřice a do Čech odjedou s větším klidem.

Fanoušci Beranů během čtvrtého semifinále. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

„Saka jsme vozili s sebou, do této doby jsme je nepoužili. Vytáhli jsme je až na tento domácí zápas. Zatím u toho zůstaneme,“ usmívá se hlavní kouč Beranů Jan Srdínko.

Tento duel v podstatě nesměli prohrát. Když by se tak stalo, Stadion by měl k dispozici hned tři mečboly. A to domácí nechtěli dopustit, což ukazovali hned od začátku střetnutí, už v sedmé minutě vedli 2:0. „První třetina byla z naší strany výborná, dostali jsme se do vedení,“ těšilo Srdínka.

Jeho svěřenci však vylezli z kabiny a vše bylo jinak. Stadion na Berany vletěl, ševci bránili vedení. „Začali jsme být pasivnější. Soupeř se dostával na koně,“ uznal Srdínko.

Hosté navíc ve třetí části snížili a komplikace tak byly na cestě. „V úvodu jsme chybovali, třetí třetina celkově byla z naší strany nejslabší. Kluky jsme se snažili povzbudit, abychom byli aktivní,“ líčil 50letý kouč.

Situace dospěla až tak daleko, že Jan Srdínko po první komerční přestávce okamžitě slétl z trenérského stupínku dolů a hráčům vyčinil. „Začali jsme hrát lehkovážně, ztrácet kotouče. Kluky jsme přitom na to upozorňovali. Těchto situací už bylo moc. V reklamní pauze jsme toho trochu využili,“ přiblížil bývalý výborný obránce.

Domácí se do zakončení příliš nehnali, gólovou šancí na 3:1 pohrdl Lang. Hostům se naopak v úplném závěru, posledních vteřinách, podařilo srovnat. Holík šel na trestnou lavici, časomíra se navíc vrátila na původních osm vteřin. A toho Stadion využil ke skórování na 2:2. „V závěru jsme si to trochu zkomplikovali, přišla facka. Kluky jsme se snažili namotivovat, což se podařilo!“

Měl pravdu. Znovu to byl tým, který více než pět tisíc fanoušků chtělo vidět. „Je znát vnitřní síla týmu, kluci do toho vlétli. Zaslouženě jsme vyhráli,“ oddechl si Srdínko.

Hlavním hrdinou střetnutí se stal Stanislav Sadovikov. Ukrajinský útočník naposledy naskočil 14. února, tedy před téměř měsícem a půl. Svoji trefou v 72. minutě zápasu nakonec překlopil čtvrtý duel na stranu ševců. „Máme nemocné kluky, Stan se pořád připravuje, maká na sobě. Teď dostal důvěru. Je to pěkný příběh, má tady rodinu. Udělal jim obrovskou radost,“ popisoval Srdínko, jemuž stále chybí Šlahař. Zda zkušený útočník do této série ještě zasáhne však neprozradil.

Pozítří se dozvíme, kdo vybojuje první mečbol. Utkání na ledě Litoměřic začíná znovu v 17.30 hodin.