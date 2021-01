„Pokud nedáme gól, tak těžko můžeme pomýšlet na body,“ ví dobře zlínský útočník Jiří Ondráček.

„Do půlky zápasu jsme si nějaké šance vypracovali, měli jsme dobrý pohyb. Je však škoda neuznané branky,“ poukázal zkušený forvard na důležitou 29. minutu odpolední střetnutí.

Hosté totiž skutečně propasírovali kotouč za záda domácího brankáře Dolejše – leč jim to nebylo nic platné. Tomáš Fořt zahrál vysokou holí, což delší debata u videa nakonec potvrdila.

„Daná situace vliv na nás určitě měla. Když vedete, tak se pochopitelně hraje jinak, zvláště v naší situaci,“ zmiňuje nelichotivou 13. pozici Beranů v tabulce Tipsport extraligy.

Hra se po tomto okamžiku postupně obrátila. Ačkoliv svěřenci Roberta Svobody tři a půl minuty do konce třetiny disponovali přesilovou hrou, tak o ni přišli a naopak hráli oslabení tři proti čtyřem.

Těsně před vypršením trestu Novotného se navíc domácí prosadili už ve dvojnásobné početní převaze.

„Stane se to v zápalu boje. Fauly jsem neviděl, takže netuším, jak jsme se o přesilovku připravili. Každopádně když hrajeme na puku, tak by se to nemělo přihodit,“ přiznává Ondráček.

Hokejisté Zlína další dvě branky obdrželi ve 3. třetině. Jelikož střela Matyáše Hamrlíka skončila na tyči, pošesté v letošní sezoně nejvyšší soutěže neskórovali.

„Když se nedaří, hlava pracuje jinak, není tam lehkost, přihrávky nechodí, jak by měly. Odskakují. Nikdo to za nás neodehraje. Štve nás, že nám odskočili,“ připomněl Jiří Ondráček rozdíl 11 bodů mezi oběma týmy.

Beranům se tak znovu vzdálilo předkolo play off – na 12. Olomouc nyní ztrácí 9 bodů.

„Je to hodně. Na druhou stranu jsme letos ještě neměli šňůru tří čtyř vítězných zápasů. Když ji uděláme, nebude to poté tak špatné,“ věří 32letý útočník v lepší zítřky.

Jak by se z této situace Berani mohli dostat?

„Musíme se odrazit od bojovného výkonu s góly. Máme zápasy, kdy hrajeme špatně a vyhrajeme, naopak když se nám daří, tak to na body nestačí. Musíme to zlomit nějakým výsledkem 2:1, 3:1. Dříve tak bývalo,“ dodává na závěr zkušený forvard Beranů.