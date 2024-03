Čtvrtfinálovou sérii s Prostějovem nejen z rodinných důvodů vynechal. Útočník Zlína Denis Kindl do vyřazovacích bojů zasáhl až v Litoměřicích. Zatímco v úterý s ostatními Berany kousal smolnou prohru 0:2, o den později se usmíval, slavil exhibiční výhru 8:1 a hlavně vyrovnání semifinálové série.

Fanoušci Zlína při 2. semifinále v Litoměřicích (1) | Video: Libor Kopl

O víkendu se bude Moravanům hrát před vlastním publikem daleko lépe. „Doma jsme silní. S podporou fanoušků si půjdeme pro dva body. Snad to doma zvládneme,“ doufá navrátilec ve zlínské sestavě.

Ne, pardubický odchovanec nestál v minulých duelech kvůli nemoci či zranění. Bývalý hráč Šumperku, Plzně či Karlových Varů nehrál proti Prostějovu kvůli rodinným důvodům. „Kluci vyhrávali a trenér nechtěl sestavu měnit, což jsem samozřejmě respektoval. Snažil jsem se být pozitivní, pracoval, abych se vrátil zpátky, což se mi povedlo,“ těší Kindla.

Loni ve vyřazovacích bojích zářil, letos na první gól stále čeká. Střelecky se neprosadil ani při středeční jasné výhře 8:1, na demolici kališníků se podílel jednou asistencí.

„Play-off se hraje na vítězství, ne na to, kolik kdo dá gólů. Pro mě je hlavní, že se daří mužstvu, osobní statistiky neřeším,“ tvrdí.

V Kalich aréně se po menším výpadku cítil dobře. „Na to, že jsem chvíli stál, tak to nebylo špatné. Jsem rád, že jsem pomohl týmu a že domů vezeme alespoň jeden bod,“ říká.

Berani skolili neoblíbeného soka vůbec poprvé v sezoně. V základní části Severočechům čtyřikrát podlehli a neuspěli s nimi ani v úvodním semifinále.

Zvedli se ale v pravou chvíli. Odčinili úterní nezdar, soupeře nečekaně zválcovali.

„Už zápasy předtím byly o gól, nebo vyrovnané, teď se to otočilo. My víme, co umíme, v play-off hrajeme jinak než v základní části,“ upozorňuje.

Zlíňané přitom středeční bitvu nezačali nejlépe a úvodní třetinu přečkali bez inkasované banky jen díky výtečnému gólmanovi Hufovi. Naproti tomu litoměřického Cichoně po šťastných trefách vyhnali na střídačku už v 18. minutě.

„V úterý, kdy jsme prohráli, jsme paradoxně začali lépe, ale neproměnili jsme šance. Teď to bylo obráceně. Soupeř měl na nás trošku vlítl, měl dvě šance. Nás pak uklidnil náhodný gól. Postupně se zlepšilo a po polovině zápasu bylo rozhodnuto,“ uvedl.

Moravané byli ve druhém semifinále neskutečně produktivní, kališníky ničili jednoduchými trefami. Ve 25. minutě to bylo už 0:5, Berani ve zbytku utkání přidali další tři branky a nebýt spousty zbytečných faulů domácích borců, mohl zápas skončit ještě výraznějším rozdílem.

„Litoměřice mají mladý tým. Zkoušely se vrátit zpátky do zápasu. Za nepříznivého stavu neměly co ztratit. Bylo jasné, že když budeme hrát chytře, podržíme puk, možnosti budou přibývat. Důležité bylo, že jsme šance proměnili,“ ví dobře Kindl.

Severočeši duel nezvládli. V závěrečné části pykali za zbytečné fauly, dohrání soubojů. Berany se snažili rozhodit, dostat se jim pod kůži, ale rozhodit rozjetého protivníka se jim nepodařilo.

V závěru se střídali za katrem. Byli neukázněné, podráždění. „Hra se rozkouskovala, sudí je totiž vylučovali. Pro ně to těžké dohrávat. Trošku je chápu, velké fauly tam naštěstí nebyly. Celkově jsme se s tím popasovali velice dobře. Rozhodit jsme se nenechali,“ těší Kindla.

Závěr už se nesl v exhibičním tempu, domácí fandové opouštěli hlediště v rozpacích. Hostující fandové si naopak triumf vychutnávali, na druhou stranu republiky jeli zvesela.

V Baťově městě věří, že jim dobrá nálada vydrží. Jisté je, že s blížícími se Velikonoci hokejová horečka zase stoupá ….

Zdroj: Libor Kopl

