Jakoby mu rodný Zlín nebyl hokejově souzený. Tehdejší vedení klubu ho na jaře dvakrát odmítlo, teď v šestém finále měl právě v Baťově městě na holi vítězný gól. V čase 63:02 ovšem tuto velkou příležitost zahodil. „Momentálně mám mlhu, ani si nevybavím, co tam bylo,“ smutnil těsně po zápase zkušený útočník Vsetína Pavel Klhůfek

„Přede mnou byla prázdná brána, viděl jsem, jak to letělo kolem tyčky. Mohl jsem to poslat do sedmého zápasu. Místo toho jsem skončil na trestné lavici. Pak navíc dali gól,“ poukázal na neúspěšnou bitku s domácím Husou a vítěznou trefu zlínského Novotného.

I vinou toho nakonec Vsetín v pondělí večer padl 2:3 po prodloužení. Ve finálové sérii Chance ligy nakonec 2:4 na zápasy. Sen Valachů o baráž Tipsport extraligy se rozplynul na Velikonoční pondělí.

„Dneska jim zase parádně zachytal Huf. My naopak nedokázali využít své šance. Jen v prodloužení jsme si vytvořili tři tutovky. Na tým jsem každopádně hrdý, dotáhl to daleko. Doufám, že takto to budou vidět i lidi,“ přeje si Klhůfek, který v letošním play-off druhé nejvyšší soutěže nasbíral 10 kanadských bodů.

Vsetínští hokejisté se v šestém finále nemohli spolehnout na tradiční výbornou podporu svých fanoušků. Jak bylo rozhodnuto den před zápasem, do sektoru hostů se vinou událostí z posledních dní neprodávaly žádné lístky.

„Vždy nás táhli, pokaždé byli našim šestým hráčem. Je škoda, že tady nebyli. Takový je bohužel sport. Kdyby to možná bylo naopak, tak si myslím, že my to určitě neuděláme. Zlín to tak udělal, měl na to právo. Vyhrál, jde do baráže. My teď máme dovolenou,“ smutní 31letý útočník.

Skončenou finálovou sérii kromě třaskavých bitev na ledě provázely i některé excesy, které nemají se sportem nic společného. „Lidi na to čekali více než 20 let, do hlavy jim však nevidím. Soustředím se na hokej. Některé věci jsou za hranou, mělo by se to udržet ve sportovní rovině – zafandit, zahulákat. Napadání a agresivita do toho nepatří.“

Finále Chance ligy je už za ním, baráž už maximálně bude sledovat zpovzdálí. Přemožitel Vsetína ze Zlína se od neděle utká s posledním týmem Tipsport extraligy s Kladnem.

„Na hokej se vůbec dívat nebudu. Mám manželku v 37. týdnu těhotenství, čekáme dvojčata. Doufám, že se mi narodí krásné zdravé holky,“ chce se na chvíli oprostit od svého oblíbeného sportu.

Zatímco Klhůfek si dá pauzu od hokeje jen dočasně, s hokejem nadobro končí bývalý reprezentant a mistr světa z roku 2010 Ondřej Němec. Zkušený bek si poslední sezonu odkroutil právě ve Vsetíně, kam se před sezonou vydal i Pavel Klhůfek.

„Ondra byl fantastický hokejista, s někým podobným jsem nikdy nehrál. Hlavně je to ale skvělý člověk. Vůbec na něm nešlo poznat, že je to mistr světa, že dlouho hrál v Rusku,“ poukázal zlínský rodák na bohatou kariéru příští týden 39letého obránce.

Kariéra produktivního útočníka naopak rozhodně ještě nekončí. Ve Vsetíně měl podepsáno na rok. O své nejbližší hokejové budoucnosti toho ale příliš neprozradil. „Teď jsem se soustředil na sezonu, chtěli jsme být úspěšní. Bohužel jsme skončili pod vrcholem. Nyní začnu řešit příští sezonu,“ uzavírá čtvrtý nejproduktivnější hráč letošního play-off Chance ligy.