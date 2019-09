„Klukům nemůžu mít nic za zlé. Fakt hráli dobře, jen nedávají góly,“ má jasno Kašík, který včera pochytal 28 z 30 střel. Poslední dva góly totiž Berani inkasovali do opuštěné branky při hře bez brankáře …

Je produktivita hlavní příčina, že jste bodově po třech zápasech stále na nule?

Ano. Těžko se mi to po takovém zápase hodnotí. Dostal jsem dva smolné góly, dá se říct dva vlastňáky, dvě tečované střely od vlastního hráče. Ale takový je hokej, takhle se hraje. Strašně mě to se.., mrzí. Jen makám, dělám, co se dá. Když se nad tím zamyslím, oproti minulému zápasu nevím, co bych mohl udělat jinak. Nemyslím si, že by herní projev byl špatný, ale chybí nám góly.

Necítíte z branky trochu zoufalství, že vy góly nedáte?

Tak to necítím, neberu to na sebe. Chci klukům pomoct co nejvíc. Když jsem si zápas v hlavě hodnotil, spoustu situací jsem vyřešil dobře. Musím myslet pozitivně a to neříkám proto, abych se zveleboval, ale abych nepropadal panice. To že se mi puk odrazil dvakrát do brány se děje. Je to jen v hlavě, že se tvrdou dřinou všechno zlomí.

Co vidíte pozitivního na herním projevu?

Nehrajeme špatně, ale opět nám chybí góly. Pozitivní je skoro všechno, ale horší je produktivita. A ta je přitom nejdůležitější. Můžete hrát škaredě, vyhrát 1:0 hnusným gólem a lidi budou rádi a já taky. Ale teď to tak není. Je to na prd.

Co jste cítil po vlastním gólu Tomáše Žižky, od jehož brusle se odrazil puk za vaše záda na průběžných 1:2?

Nic jsem mu nevyčítal. Hned jsem v hlavě přemýšlel, jak jsem to měl chytit, co udělat jinak. Reagoval jsem na střelu a on se patou nečekaně vytočil, že člověk nestihne udělat zákrok, jak by měl. Nečekal jsem to. Přemýšlel jsem, jestli se tomu dalo nějak předejít a asi těžko. Bylo to tak krásně tečované, taková smůla, že mi to poslal přesně mezi nohy. Jestli jsem zakroutil hlavou, nereagoval jsem na Žižu, ale jen na naši smůlu. Byl to pešek, protože jsme do té doby hráli pěkně.

Ve třetí třetině bych ovšem očekával nějaký tlak do brány, nějaký nápor, ale nedostavil se. Proč?

Těžko se to hodnotí. Naopak to byla Olomouc, které tam vyplavaly dvě šance. Za svého pohledu jsem se soustředil, abychom byli na kontaktním gólu. Se štěstím se mi podařilo jednou chytit, podruhé mně to lízlo lapačku. Kluky hodnotit nechci, to se ani nedá. Jim nemůžu mít nic za zlé. Fakt hráli dobře, akorát nedávali góly.

Každopádně za posledních pět let je to váš nejhorší start do extraligy. Když budu pozitivní, může vám pomoct, že jste už něco podobného zažili? Že už víte, jak se v některých situacích chovat a nerozklepete se nuly na bodovém kontě?

(hořce se pousměje) Ani nevím … Statistiky raději ani nesleduji, protože by se v nich mohl akorát utápět. Člověk může tři zápasy prohrát a další čtyři vyhrát. Nám nezbývá nic jiného, že pojedeme do Plzně, dáme si tam kvalitní pivo, pak se kvalitně připravíme na zápas. Olomouc je už pro mě minulost. Teď už myslím jen na Plzeň. Proč bychom tam nemohli uspět? Hrají sice skvěle, mají útoky, obranu i gólmana. Mají super poskládaný tým, ale proč by se nám tam nemohlo podařit vyhrát? Hráli jsme tři zápasy dobře a nedopadlo to, ale v Plzni můžeme uspět.