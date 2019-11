Cítíte se jako muž zápasu?

Důležité jsou dnes tři body. Po druhé třetině jsme si řekli něco v kabině. Do té doby jsme nehráli dobře, Olomouc byla lepší v soubojích, lépe bruslila. Nevím, proč jsme se dvě třetiny nechali zatlačit. Věděli jsme, že jim tady soupeři některé zápasy otočili a třeba to budou mít v hlavách. A vyšlo to. Zaplaťpánbůh za to.

Počítáte trochu podvědomě, že soupeř na tom nemusí být úplně psychicky dobře?

Řekli jsme si to. Bylo ale důležité, že my jsme zlepšili hru. Začali jsme bruslit a sami víme, že v takové situaci máte strach o vítězství. Myšlenky máte všelijaké, a když dostanete gól, zlomí vás to. Hlavy máte dole. Když jsme srovnali na 2:2, řekli jsme si, že teď máme výhodu my, což se naštěstí potvrdilo a zužitkovali jsme to.

Zápas se začal obracet už v závěru druhé třetiny, kdy jste Olomouc přehrávali. Souhlasíte?

Ano. Od poslední komerční pauzy, těch posledních sedm minut jsme hráli, co jsme chtěli. Přišlo mi, že už mockrát trenér soupeře na tiskové konferenci říkal, že nebyli lepší a zápasu by slušela remíza nebo naše vítězství. V kabině jsem proto říkal: Hoši, pojďme dnes být my ti horší a vyhrát! (hořký úsměv). Na výkon se brzy zapomene, ale důležité jsou body.

Třetí třetinu jste Olomouc ale přejeli v nasazení …

To se tak říká. Góly na 2:2 a 3:2 byly hned zkraje třetiny, což člověku pomůže. Kdyby do první reklamní pauzy udrželi stav 2:1, třeba by to tak nevypadalo. Ale branky vám vlijí energii do nohou a hlava pak umí velké věci.

Před vaším gólem na 3:2 byl puk záměr jen nahodit?

Tonda (Honejsek) tam prohazoval puk do brankoviště, mě to pak vypadlo rohem k mantinelu. Slyšel jsem, že Čilo (Čiliak) klepe, že naše přesilovka bude končit. Takže jsem puk jen zpracoval, mrkl za sebe a viděl jsem, že dojíždí hráč z trestné lavice do třetiny. Zkusil jsem poslední střelu naděje, třeba se mu zakryje, nebo to někdo tečuje. Chtěl jsem to jen dostat na bránu.

A u čtvrté branky, která byla nakonec připsána Davidovi Noskovi, jste nemyslel na hattrick?

To tečoval hráč (Kolouch – pozn. red.) Olomouce. Napadali jsme, protože jsme si za stavu 3:2 řekli, že nejhorší co můžeme udělat je, zakopat se a bránit. Proto jsme chtěli pořád napadat a honit je, protože v tu chvíli jsme to byli my, kdo má dobře nastavené hlavy a energii. Upozorňovali jsme se, abychom se nezalezli a nenechali mačkat. A oni tam udělali chybu v rozehrávce. Najížděl jsem do brány, čekal jsem, že mi to dá do hole, dokonce mi to i nahrával, ale přede mnou bek do toho strčil hokejku a tečoval to. Pro nás šťastná branka.

Bodovali jste ve čtyřech z posledních pěti zápasů. Je to odrazový můstek?

Ještě máme do pauzy jeden zápas. Pojďme ho také vyhrát!