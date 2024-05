Köhler, Holík nebo Novák. Srdínko vysvětluje stavbu kádru

Ke kádru na příští sezonu první ligy měl co říct. Nový sportovní manažer hokejových Beranů Jan Srdínko během pondělního začátku suché přípravy vysvětloval situaci okolo některých jmen, pozastavil se také nad dalšími potenciálními příchody. „Kádr ještě není úplně hotový, už se však rýsuje do určité podoby. Kdyby se nabídl zajímavý hráč, můžeme o tom ještě uvažovat. Primárně je to o útoku, posílení na pozici centra i křídla. V obraně a mezi brankáři to máme v tuto chvíli celistvé,“ přiblížil Srdínko.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jan Srdínko. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.