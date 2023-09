ROZHOVOR/ Prestižní funkci vykonával už na jaře, od příští sezony převezme tuto roli nastálo. Pro nového kapitána zlínských Beranů Bedřicha Köhlera se však nic nemění. „Má role je pořád stejná, v kabině jsem vždy měl co říct. Necítím ani větší zodpovědnost," říká jasně 38letý útočník, který u ševců začne 12. sezonu.

„Zažil jsem hodně kapitánů, od každého si něco můžu vzít. Člověk někdy potřebuje zakřičet, někdy naopak zachovat klidnou hlavu. Čája (Petr Čajánek) byl impulsivní, kluci k němu měli velký respekt. Nejblíže jsem měl asi k Balážovi (Jaroslav Balaštík), který byl klidnější, věci se snažil řešit s odstupem. Obě cesty jsou v danou chvíli správné," uvažoval nejzkušenější člen hráčské kabiny na pondělní tiskové konferenci.

„Už loni jsem byl nejstarší, osobně mě to neovlivňuje, rád si z toho dělám srandu. Do kabiny se kolikrát těším víc než na trénink," usmívá se Bedřich Köhler.

„Sešla se nám tady dobrá parta kluků, která si rozumí, je tam skvělá atmosféra. Máme srandu a pohodu. V kabině po rekonstrukci radši trávíte čas, déle se tam zdržíte. Věřím, že to přeneseme do sezony, ať nás nedusí výsledky jako loni, každý chce být nahoře a užívat si radost ze hry!“

V únoru oslavíte 39. narozeniny. Jak se vám daří držet krok s mladšími spoluhráči?

Pořád se cítím stejně silný, nedělá mi problém se udržet v kondici. Zároveň si nemyslím, že bych na tom byl lépe nebo hůře než ve 27 letech. Asi už nezrychlím, ani nezpomalím. (úsměv) Dobře víte, v čem máte silné a slabé stránky, víte, do čeho se pouštět. Těžím ze zkušeností.

A co se týče přípravy?

Nikdy mi nevadilo ji podstupovat – v květnu a červnu si chodíte zaposilovat, po tréninku si občas zahrajete fotbal. Během kariéry jsem ji naopak měl rád, je tam prostor na srandičky, soutěžení,. Není to tak vážné jako na ledě, kdy každé tři dny máte zápas.

Naskakujete ve třetí, potažmo čtvrté formaci. Musíte si na to zvykat?

Ustupujete z rolí a pozic týmu, to je však přirozené, byla by hloupost se urážet. Nezáleží mi na tom, jestli budu hrát přesilovku, zda budu na ledě 15 nebo 20 minut. Nemusím na tom lpět. O to více je pro mě snazší si hokej užívat. Chápu však 20leté kluky, že mají tuto ambici, že jsou ctižádostiví.

Na soupisce je navíc 15 útočníků, trenér Říha si pochvaluje konkurenci. Jak to berete z pohledu hráče?

Na tréninku máte dva tři hráče v červeném dresu, víte, že vám někdo dýchá na záda. Kolikrát se však stane, že za 52 kol budou všichni zdraví? Teď jsme dva na víc, nechci to přivolávat, v sedmém kole můžeme být mínus čtyři. Zranění máte v hokeji raz dva, v loňské sezoně jsme jen málo kol odehráli v optimální sestavě.

Loňskou sezonu jste zaspali, museli ji dohánět drtivým finišem. Zopakoval byste si finále se Vsetínem?

Finále bylo fajn. Už před play-off jsem si říkal, že taková série by byla super, ozdobou Chance ligy. Hrálo se před plnými stadiony, sám jsem si nemyslel, že tady ještě vyprodáme zimák. Jedete na Vsetín, je tam „nenávist", to k tomu ale patří. Bylo by fajn se s nimi v play-off utkat. Někdy to zbytečně přerostlo v hledišti, ať už výhrůžkami nebo fyzickými útoky. Trochu to zkazilo.

Za Vsetín nově bude nastupovat nedávný kapitán Zlína Pavel Kubiš…

Ať si fanoušci myslí cokoliv, tak takový je hokejový život, jednou hrajete tam, podruhé jinde. Sám jsem tím prošel, je to rutina. Naprosto ho chápu. Proč by ho fanoušci kvůli tomu měli sežrat?

Bude Vsetín vašim hlavním konkurentem?

Myslím, že určitě ano.

Už ve středu vás čeká první zápas nové sezony, vyzvete Porubu. Věříte, že znovu od začátku přilákáte fanoušky do hlediště?

Loni byli zvědaví i loni na Kolín, přišlo snad 3 500 diváků. Že jsme je pak na podzim vykopali z baráku, tak za to jsme si mohli sami. Kdyby taková návštěva přišla i ve středu, tak na Chance ligu by to bylo super, na zimáku to už je slyšet. Snad nejsme tak hloupí, abychom je znovu vykopali. Věřím, že jsme si z toho vzali ponaučení a nedopustíme to!

Co čekat od Poruby?

Od konce loňské sezony měla hodně změn. Bude to těžké, mančafty budou mít ze začátku dost sil. Spíše než od soupeře něco hlavně čekám od nás. Když budeme hrát, co si řekneme, tak bychom nemuseli koukat ani na soupeře.

Přes léto proběhla velká rekonstrukce šatny. Jak jste s výsledkem spokojený?

Je to vážně super, jsem z ní úplně nadšený! Chodím do ní 12. sezonu, předtím se tam nic neudělalo, teď je to z nuly na sto. Můžou nám ji závidět i týmy v extralize. Jen mě mrzí, že neproběhla o něco dříve, že si ji víc neužiju. (se smíchem) Člověk si lehne na koberec, poválí se na válci. Zůstanete tam déle, povykládáte, hodíte fóry.

Co je pro vás nejlepší změnou?

Třeba že nade mnou nebliká zářivka. (se smíchem). Nebo tam jsou bodovky, ty všude dělají stejné světlo, v jednom koutě už nemáte šero. (úsměv)

A co wellness?

Mám to rád, když můžu, tak se na zimáku zdržím, zajdu si na masáž. Máme i saunu, chladící kádě, dvě nové vířivky. Vyhledávám to.

Uskutečnily se i další změny, včetně nové restaurace…

Servis pro hráče je super. Skončíte na ledě, vyjdete pár schodů a dáte si oběd. Divák některé věci ani nepostřehne, servis je ale vážně velký. Organizace nám připravila zázemí, vyslala vzkaz do kabiny. Věci šly teď k lepšímu. Už je pouze na nás, abychom to vrátili na ledě.