„Hokej s ním byla velká zábava,“ shrnul Köhler, jenž vstřelil svůj desátý gól sezony.

Vzpomněl jste si během slavnostního ceremoniálu na společné chvilky a okamžiky s Petrem Leškou?

Ano. Ale highlity se mi moc nelíbily. První čtyři byly nejdřív napadání, pak jeden hit a zablokovaná střela. Myslel jsem, že tam budou nějaká kouzla. Nevím, kdo to vybíral. Možná jsem teď někomu zkomplikoval jeho práci. Těšil jsem se na to video.

Na čem byla založená vaše spolupráce?

Když to řeknu blbě, určitý úsek období s ním byl hokej zadarmo. Hrál jsem levé křídlo dozadu, odbránil jsem si to, Baláš (Balaštík) s Lešounem (Leškou) měli na starost ofenzivu. Dojel jsem vždycky do třetiny poslední, dostal jsem to do druhé vlny. Byli jsme na sebe strašně zvyklí. Hned jsem věděl, co Lešoun udělá. Prakticky jsem mu viděl do hlavy, třetí čtvrtou společnou sezonu jsem věděl, co se stane, čeho je schopný a jakou myšlenku má.

Taková lajna se najde jednou za deset let. Není výjimečné, že to někdy takhle spolupráce šlape jako vám?

Hráli jsme spolu dlouho, s nějakými malými pauzami sedm let. Bylo to s ním jednoduché. Člověk vybojoval puk, vždycky jsme to prvním dotykem dávali za bránu, tam už byl Lešoun a poté jsem si už hledal místo. V některých sezonách to byla velká zábava. Byl jsem mladší, tolik jsem nevnímal tlak kolektivu a vedení. Zápasy plynuly, vyhrávalo se. Super to bylo.

Jste v kontaktu?

Jo. Sem tam se potkáme na obědě, zajdeme na večeři.

Umíte si představit mít jednou tady také svůj medailónek?

Mám nějakou sebereflexi. Byli tady daleko lepší hráči, kteří tady zanechali větší stopu. Doufám, že se dožiju dresu Baláše (Jaroslava Balaštíka). To je další z hráčů, který tam stoprocentně patří.

V čem byl Petr Leška z vašeho pohledu výjimečný?

Úplně bych vynechal nějaké sportovní úspěchy. Všechno měl postavené na své chytrosti, schopnosti přizpůsobit se, kreativitě. Ať jsme hráli jakýkoliv sport v letní přípravě, nebo soutěž, on do toho dokázal vložit prvek, kterým nám to na danou chvíli ulehčil. Dokázal si to usnadnit. Uměl reagovat v přesilovce, během pauzy reagoval na bránění soupeře, změnil to a fungovalo to. Dokázal reagovat i na změny pravidel. Když se začal pískat hybridní ofsajd, v té chvíli začal nahazovat puky ze své modré čáry.

Musel být člověk pořád ve střehu, aby jeho myšlenky a nápady pochytal a dokázal na ně adekvátně reagovat?

Ne. Další věc, která ho zdobila a o kterou jsme byli lepší, než soupeř bylo, že jsme byli maximálně domluvení. Dopředu se vědělo, co se za vteřinu stane. Byla to obrovská výhoda, se kterou pracoval.

Těžil z toho, že byl se Zlínem spjatý pupeční šňůrou, kde byl doma, měl kolem sebe známé lidi a dokázal z toho těžit?

Když byl člověk chytrý a hrál s ním, věděl, že se mu přizpůsobí a věděl, že Lešoun z něj udělá lepšího hráče. Pokud se přizpůsobit nechtěl a chtěl mu do hokeje mluvit, škodil jen sám sobě. Bylo hloupé jeho genialitu nevytěžit.

Užili jste si slavnostní zápas i slavnostním výkonem?

Když jsem šel na zápas, říkal jsem doma manželce, že si to jdu užít. Že se těším na Petra, na celý ceremoniál. Petr je takový člověk, že už když jsem ho viděl na ledě, šel jsem dobře naladěný do zápasu. Kolem Petra je totiž pozitivní energie. Jsme rádi, že jsme mu oslavu nepokazili.

Spartu jste v první třetině přestříleli 17:3. Byl to základ dnešní výhry?

Byla to velmi dobrá třetina. Měli jsme tam čtyři přesilovky, tím byla celá třetina ovlivněná, ale od nás byla první část velmi dobrá. Až si myslím, že nám to trochu uškodilo. Poté jsme totiž polevili, možná jsme si začali až příliš věřit a ve hře jsme vynechávali poctivé věci. Druhá třetina už tak dominantní nebyla.

Uklidnili jste se třetím gólem na průběžných 3:1?

Byl to zlomový okamžik zápasu. Sparta do třetí třetiny vstoupila velmi dobře. Měli tam tři, možná čtyři střídání, kdy byli u nás ve třetině, měli nějaké šance a motali nás. V tu chvíli přišel pro ně nešťastný odraz, kluci (Herman a Claireaux) jeli dva na nikoho, vyřešili to super. To člověku nepřidá, když cítí, že tlačí, že má navrch a najednou mu soupeř ujede po šťastném odrazu.

Z tribuny to vypadalo, že vás hokej všechny bavil…

Hlavně první třetina byla opravdu výborná, všechny pětky měly šance, ale i další věci jako zblokované střely soupeře, backchecking a další. I lidem se to muselo líbit. Ale pak jsme se uspokojili. V kabině jsme si řekli, že musíme myslet trochu pokorněji. Když člověk takhle soupeře přehraje, najednou si myslí, že mu vyjde úplně všechno. Nějaké puky jsme podcenili, přeskočily nám hole a v tu chvíli se hra začala otáčet.

Jaký je vlastně aktuální cíl? Myslíte i na šestou příčku a tím přímý postup do čtvrtfinále play-off?

Šestka je vzdálenější meta. Pořád musíme koukat na desítku. Dodneška byly čtyři týmy na rozdíl třech bodů. Když to porovnám, šestka je obrovsky vzdálená. Chceme udělat předkolo. Jeden tým jsme pod sebe dostali, poslední už neskončíme. Nikdo z nás ale nechce končit třetího března. Nevím, jak bych s tím časem naložil. Takhle brzy jsem ještě nikdy neskončil a doufám, že nikdy neskončím.

Ale jsou to příjemnější starosti, než jsme se bavili ještě před dvěma, třemi měsíci, ne?

To ano. Když to srovnám, nálada byla špatná. Člověk stál na místě, jednou vyhrál, pořád sledoval výsledky ostatních. Když začnete vyhrávat, na zbytek se přestanete dívat. Řeknete si, že vyhráváte a máte to ve svých rukou.