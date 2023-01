Především obranné duo Jakub Husa a Martin Novotný toho mělo plné brusle. Dvě a půl minuty však na ledě strávili i forvardi Petr Kratochvíl a Pavel Sedláček.

„Hlavně jsem si přál, abychom je mohli vystřídat, byli jsme připraveni. Chvíli to už vypadalo, že kluci dostanou šanci odjet na střídačku, bohužel se jim však nepodařilo dostat ze třetiny,“ poukázal na dominanci vsetínské pětice a později i šestice, která se naopak stihla prokrvit a dobít baterky.

Berani to nakonec ustáli. A to doslova. V závěru tak na straně hostů mohla propuknout obrovská radost. Mimo jiné z prvního úspěšného derby v sezoně. „Ke konci to byly nervy,“ uznal 37letý útočník. „Utkání celkově mělo slušnou úroveň. Především to nyní bylo o nás, před zápasem jsme měli lepší aktuální rozpoložení. Pomohlo nám, že jsme vyhráli pět předchozích zápasů. To byl asi také hlavní důvod, proč jsme nyní zvítězili.“

Berani v pondělí večer navázali na výbornou druhou polovinu ledna, po výhře na Lapači získali všech osmnáct možných bodů z posledních šesti zápasů.

Dostali se tak na sedmou příčku Chance ligy, na přímý postup do čtvrtfinále ztrácí šest bodů. Před třemi týdny přitom ještě pobývali mimo příčky zajišťující předkolo play-off. „Konečně jsme nabrali sebevědomí, díky tomu jsme se zlepšili. Když vyhrajete jeden zápas a další dva prohrajete, tak je těžké ho někde hledat. Se sebevědomím je pak snazší řešit situace a řešit je správně,“ vysvětluje brzy 38letý forvard.

V první polovině ledna se ševci ocitali ve velké krizi, kterou dovršili domácím fiaskem se Slavií Praha a prohrou v Chrudimi, kde padli s rezervou Pardubic. Na poslední místo Chance ligy měli náskok jen 10 bodů.

Přišly změny. Z Komety Brno se výměnou za Ondráčka dostavil Kratochvíl, který utvořil elitní formaci se Sedlákem mladším a znovuzrozeným Kindlem. V šesti zápasech nasbíral sedm bodů.

Na střídačce se po boku Říhy mladšího a asistenta Horáka objevil Sedlák starší.

A Berani začali vyhrávat. „Po Pardubicích jsme si střízlivě řekli, že pokud se nezlepšíme, tak sestup se nás klidně může týkat,“ přiznává Köhler.

„Chytli jsme se výhrou. Pak už jsme jen potřebovali čas, abychom se odpíchli. Neříkám, že jsme při všech výhrách byli lepší, sami jsme však kolikrát předvedli dobrý výkon a uhráli jen bod. Psychicky to pak bylo ubíjející,“ říká na rovinu autor 17 bodů v probíhajícím ročníku druhé nejvyšší soutěže.

Zběsilé tempo Chance ligy pokračuje. Zlínští už zítra odehrají čtvrtý zápas v osmi dnech, od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají dvanáctý Sokolov, na který disponují náskokem pěti bodů.

V sobotu pak před reprezentační přestávkou zajíždí na led Prostějova. Od začátku ledna to pro Berany bude už dvanáctý duel.

„Takové tempo bychom celou sezonu nevydrželi. Vždy jsou však období, která jsou nahuštěná, musíme se na to připravovat. Jsme profíci, trénujeme na to už od května,“ poukazuje na začátek suché přípravy.

„Každý ví, že v lednu přichází náročnější období, v únoru pak bývá pauza. Pak už vše vrcholí a směřuje k závěru sezony,“ dodává autor vítězného gólu proti Vsetínu Bedřich Köhler.

Prosadí se také v zítřejším večerním 44. kole proti Sokolovu, popřípadě v sobotu v Prostějově?