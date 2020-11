„Upřímně – když se duelu přímo nezúčastním, tak ho nikdy nesleduji. Člověk nemůže být na ledě, do utkání zasáhnout, což je ještě horší a poté je zbytečně nervózní,“ přiznává 35letý útočník.

Jak Köhler doplňuje, absolutní absence duelu má další výhodu. „Jsem toho názoru, že pokud hráč nehraje, ať si odpočine. Sledováním vše odpadá,“ domnívá se nejlepší střelec Zlína v letošním ročníku extraligy (společně s Danielem Gazdou vstřelili 4 branky – pozn. red.).

Do úterního duelu, ve kterém Berani na jihu Čech zvítězili 4:1, nezasáhl kvůli trestu z nedělního zápasu v Brně, kde byl v úvodní třetině vyloučený do konce zápasu.

„Chtěl jsem si pomoci v souboji. Bohužel to nakonec vypadalo, jak vypadalo. Trest jsem si odpykal, můžu zase hrát. Na zápas se těším,“ nenechává nikoho na pochybách forvard, který o vyšším trestu nepřemýšlel.

Další utkání čeká na hokejisty Zlína dnes večer od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajk.y. Po třech dnech se znovu utkají s Českými Budějovicemi.

„Není zcela pravidlem, abychom během základní části dostali dvakrát stejného soupeře po sobě. Příprava je o to snadnější, duel máme v naší mysli. Podívali jsme se na video, co ještě zlepšit a co naopak z naší strany bylo dobře,“ přibližuje.

Jak by tedy měla vypadat hra Beranů?

„Pořád bychom měli být aktivní, nečekat na soupeře. Někdy propadáme do pasivity, vše jim usnadňujeme,“ uvědomuje si Köhler.

Právě menší aktivita v zápasech proti Třinci, Litvínovu či Mladé Boleslavi mohla mít za následek vyšší počet střel soupeřů, který se v průměru pohyboval na čísle 41.

„Pasivita s tím může souviset. Do zápasu je potřeba dát více emocí, agresivity,“ nabádá na dálku.

„Bez diváků je to pochopitelně těžké. V některých chvílích, kdy jsme byli pasivní a emoce chyběly, by fanoušci určitě pomohli. Musíme se s tím popasovat, rozhodně to pro nás není žádná výmluva. Každý hráč má zodpovědnost se na utkání nachystat. Ať je připravený hned od začátku,“ má jasno forvard, jenž v nejvyšší soutěži nasbíral 911 startů.

Svěřenci dosavadní trenéra Zbyňka Mařáka by se od posledního zápasu rádi odrazili k úspěšnějším zítřkům. Köhler ovšem předčasnou euforii ještě krotí.

„Je to stále jedna výhra, není to tak, že bychom úplně jásali. Každé vítězství ale samozřejmě pomůže. Kdybychom nyní zvládli sérii domácích zápasů, měli bychom důvod k optimismu,“ připomněl, že kromě duelu s Českými Budějovicemi Berani v neděli na domácím ledě vyzvou Karlovy Vary a následně v úterý Vítkovice.

Pokud chtějí uspět, proti Jihočechům budou muset zlomit letošní bilanci – doma ještě nevyhráli za tři body.

„Netuším, jaké statistiky mají další týmy. Ale svádí k tomu, že výhoda domácího utkání se hodně ztrácí. Když jedeme před cizí tribuny, tak v tom není takový rozdíl. Nahrává to hostujícím výběrům.“

Bedřich Köhler by po návratu do extraligového kolotoče měl patřit k důležitým členům Beranů. Stejně jako jeho spoluhráč Antonín Honejsek, který je spojován s přestupem do Pardubic.

„Jedná se o jeho rozhodnutí. Pokud bude chtít přijít a zeptat se, každý mu určitě rád poradí. Ve finále je to však na něm, je to jeho kariéra. V jeho botách nikdo nechodí. Sám ví, jaká je nabídka, jaké má plusy a mínusy," nehodlá Köhler více spekulovat o potenciálním odchodu hráče, 28letého útočníka, který letos nasbíral 12 kanadských bodů.

„Odchod by byl pochopitelně citelné oslabení. Zvláště v dané situaci, kdy nám chybí dva centři," zdůrazňuje absence Tomáše Fořta a Štěpána Fryšary.