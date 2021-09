„Poslední gól bych klidně vyměnil za tři body. Na jedné straně jsme sice poprvé vyhráli a vezeme dva body, mohli jsme ale brát i tři. Bod navíc by pro nás byl cenný,“ připomíná 36letý forvard vyrovnávací branku domácího mužstva 32 vteřin před třetí sirénou.

Poprvé v kariéře jste vstřelil čtyři branky…

Rozhodně je to pro mě výjimečný večer. Něco speciálního. Kluci mi to párkrát skvěle připravili, je to o spolupráci se spoluhráči. Poté jsem se už do toho dostal. Když to ale přeženu, tak je to pořád jenom souhra náhod.

Třetí branku vám parádní přihrávkou od mantinelu připravil nový spoluhráč Radek Veselý. Co říkáte na jeho výkon?

Mile mě překvapil, předvedl nebojácný výkon. Vůbec nebylo vidět, že přišel z první ligy, neměl přehnaný respekt. Hrál s odvahou, nebál se. Ideálně dokázal vyvážit poměr rizika – riskoval tak, aby neudělal chybu, ale zároveň tak, aby něco vymyslel. Skvěle se udržel na puku. A ta nahrávka? Klobouk dolů.

Když se ohlédneme za utkání. Jaké bylo?

Byl to solidní zápas. Hráli jsme docela dobře v obraně, nenechali jsme se tolikrát zamknout a přehrávat v našem pásmu. Vyhráli jsme více osobních soubojů než dříve. K tomu jsme u nich v obranném pásmu získali několik puků slušným forčekinkem. Nebyli jsme ani zalezlí. Když se za tím tak ohlížím, tak od nás byl asi nejlepší zápas sezony.

Už za dva dny vás doma čeká zápas s Karlovými Vary. Jak je tohle vítězství důležité do dalších utkání z psychického hlediska?

Především musíme pravidelně začít sbírat body. V neděli jsme s Hradcem získali jeden, teď proti Liberci dva. O tom to je. Kdybychom teď přidali dvě tři výhry v řadě, tak by nás to posunulo tabulkou nahoru. Nemáme na co čekat. Je před námi padesát kol a každé z nich je šibeniční. Takhle k tomu musíme přistupovat.