Kapitán zlínských hokejistů se na obratu ševců proti Kolínu podílel dvěma trefami a jednou asistencí. Soupeřem o titul budou domácí Pardubice B.

Zdeněk Sedlák mladší nechyběl u vítězství ševců. | Foto: hcdynamo.cz

Přijeli vyhrát, nic jiného je nezajímá. Za ziskem poháru na Letních hokejových hrách vstoupili výborně, v semifinále přehráli Kolín 4:1.

Příprava pomalu jde do svého finiše, trenéři tomu tak i přizpůsobují program – ubírají na nabírání kondice, naopak se více věnují herním dovednostem a nácviku důležitých maličkostí.

To se proti Kolínu ukázalo jako klíčové.

Berany opustil Maďar Schlekmann. Fin Huhtela zatím pokračuje

Trenér Miloš Říha přivezl do Pardubic silnou sestavu, ve které absentoval Šlahař, do hry se naopak zapojili Kindl, Vlach, Sedlák nebo kapitán Köhler. 38letý kapitán sehrál zásadní roli při obratu.

Kolín se v zápase, který netradičně začínal už ve 14 hodin, mohl spolehnout na zkušeného brankáře Bartošáka, jenž nakonec odchytal polovinu semifinálového střetnutí.

Berani začali špatně, už po 73 vteřinách inkasovali, o jedinou branku „domácího“ mančaftu se postaral Vrhel.

Říhovým svěřencům se úvodní dějství nepovedlo ve více směrech, v 17. minutě skončilo utkání proti Sedláčka, ten odešel do kabin po vražení na hrazení. Jelikož v té době seděl na trestné lavici Lang, čelil favorit dvojnásobné početní převaze soupeře, kterou ustál.

OBRAZEM: Berani přišli o výhru v čase 59:59! Proti Olomouci padli po nájezdech

Čekání ševců na gól trvalo do poloviny zápasu, krátce poté poprvé v utkání úspěšně mířil Köhler, který v přesilové hře dorazil puk za Bartošáka. Ten poté zamířil na střídačku.

Zlínští hokejisté se navíc na začátku třetí části dostali do vedení, znovu to bylo v početní převaze, tentokrát pěti proti třem, kdy zaúřadoval Süss. O pět minut později byl náskok už o dvě branky, podruhé v zápase překonal gólmana Kolína kapitán Köhler. Pojistku postupu do finále dal v čase 58:10 do prázdné svatyně Werbik.

Hokej, Letní hokejové hry, Pardubice

SC Marimex Kolín – Berani Zlín 1:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 2. Vrhel – 31. Köhler (Lang, Čáp), 43. Süss (Köhler), 48. Köhler, 59. Werbik. Rozhodčí: Barek, Úlehla – Bohuněk, Landsmann.

SC Marimex Kolín: Bartošák (Tichý)– Pinkas, Kolmann, Hampl, Němec, Sýkora, Naar, Klinecký – Dlouhý, Skořepa, Král, Chalupa, Vrhel, Ouřada, Síla, Koukal(C), Pajer, Šedivý, Morong, Gajda.

Berani Zlín: Kořének (Huf) – Čáp, Mikel, Reidl, Suhrada, Zbořil, Novotný, Hrbas, Husa, Pospíšil, Kindl, Süss, Lang, Vlach, Sodovikov, Novák, Werbik, Sedláček, Huhtela, Köhler, Gago, Sedlák