Köhler se prostřílel mezi klubové legendy. Vážím si toho. Je to prestižní, říká

Fanoušci skandovali jeho jméno, on před nimi na oplátku smekal helmu. Útočník hokejistů PSG Berani Zlín Bedřich Köhler se dvěma góly do sítě Pardubic a celkově devíti v aktuální sezoně po svém letním návratu prostřílel do elitní desítky střelců zlínského klubu, ze které vyřadil Juraje Juríka.

Hodnocení trenérů z tiskové konference po zápase Zlín vs. Pardubice | Video: Jiří Hejtmánek