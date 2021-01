„Vzhledem k tomu, že se střelecky trápíme, tak jsme oproti předchozímu zápasu vstřelili hodně branek. Dali jsme jich dost na to, abychom zvládli domácí utkání,“ mrzelo po konci střetnutí autora poslední branky Beranů Bedřicha Köhlera.

Domácí i zásluhou brzké přesilové hry svého soupeři zkraje utkání zatlačili, jako první však inkasovali. V závěru třetiny ale vyrovnali po brance Jakuba Šlahaře.

V polovině zápasu to už ale s Berany opětovně nevypadalo dobře – ve 28. minutě bylo skóre z jejich pohledu 1:3. Za tohoto stavu se však nevzdali a na hosty vyvíjeli tlak, odměna přišla v podobě gólu Okála. I když v zápase dvakrát srovnali, soupeři nakonec odevzdali všechny body.

„Ukázali jsme charakter. Dokázali jsme se vrátit ze stavů 1:3 a 3:4, bohužel jsme prohráli nešťastnou brankou,“ poukázal Köhler na smolný okamžik, kdy domácí brankář Kašík nedokázal zkrotit skákavý kotouč, čehož využil hostující Mueller.

Samotný zkušený útočník Zlína přitom těsně před tímto okamžikem od mantinelu nevyhodil kotouč z obranného pásma.

„Dostali jsme gól, takže určitě existovalo lepší řešení, aby tomu nakonec tak nebylo,“ uvědomuje si 35letý forvard.

Třetí porážka Beranů proti brněnskému rivalovi je o to trpčí, že vyrovnávací trefa z hole Bedřicha Köhlera se dostavila po třetím vyrovnání, které se přihodilo po 70 vteřinách od úspěšného zakončení Šoustala.

„Je to frustrující. Jak jsme srovnali na 4:4, tak už jsme koukali po bodech, chtěli jsme poté už ten bod brát. Bohužel jsme to nezvládli,“ trápilo Köhlera.

Vyrovnání na 4:4 pro zkušeného útočníka mělo speciální význam – v nejvyšší hokejové soutěže se pro něj jednalo o jubilejní 200. přesný zásah do sítě soupeře.

„Pro mě osobně je to velice solidní číslo. Hodně si toho vážím. Chyběly tomu pouze body. Celé je to takové pošpiněné prohrou,“ přiznává zlínský útočník, který v letošním ročníku extraligy přidal osmou trefu, čímž se znovu odpoutal od pronásledujícího dua Antonín Honejsek, Pavel Kubiš, které v probíhající sezoně vstřelilo 6 branek.

Večerní extraligová prohra s Kometou Brno Beranům přinesla také pozitivní odraz – výborné utkání sehrála útočná formace Šlahař – Honejsek – Okál. Ta se postarala hned o tři branky Zlína, přičemž nejvíce se dařilo posledně jmenovanému, který si do statistik připsal 2+1.

„Odehráli velký zápas. Škoda, že jsme jejich formy nevyužili,“ naříkal Bedřich Köhler.

Nejlepšího extraligového střelce Beranů zároveň potěšila větší disciplinovanost svěřenců Roberta Svobody – v úterý ani jednou neseděli na trestné lavici, ve čtvrtek si připsali šest trestných minut.

„Věděli jsme, že Kometa má super přesilovky. Ale je to shoda okolností. Tři vyloučení za dva zápasy je opravdu minimum. Kéž by nám to vydrželo a hráli bychom takto dále,“ přeje si Köhler.

Berani další extraligové utkání sehrají v neděli – od 16:00 hodin se představí na ledě posledních Českých Budějovic.

S týmem z jihu Čech letos odehráli dva zápasy. Z kluziště Motoru si nejprve odvezli výhru 4:1, následně doma prohráli 2:3.