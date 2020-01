„Nebyl jednoduchý zápas, Pardubice nehrají špatně, mají šikovné hráče. Zápas jsme si rozehráli dobře, pomohli jsme si přesilovkami, byť jsme z nich mohli vyprofilovat víc,“ věděl kouč Zlína Robert Svoboda, že jeho tým měl v první třetině i víc šancí, než na dva vstřelené góly.

Zlín šel ve 13. minutě do vedení, když Řezníčkovo nahození tečoval Köhler. O 65 vteřin později Honejsek využil přesilovku, když po spolupráci se Šlahařem a Okálem zakončoval do odkryté klece.

Zlín měl dost šancí na to zápas rozhodnout už ve druhé třetině, ale byly to Pardubice, které snížily. Kašík vyrazil kotouč před sebe a ve zmatku před ním byl nejrychlejší Kolář. „To byla zápletka, obraz hry se změnil,“ všiml si Svoboda.

Fořt i Honejsek měli šance rozhodnout, ale udeřil až šest vteřin před druhou sirérou Köhler, který tvrdou ránou k první tyči nedal Kacetlovi nárok na úspěšný zákrok. „Za tohoto stav si tým už zase věřil. Určitě stojí i za zmínku, že Kaša chytá velmi dobře a dodal týmu klid,“ nezapomněl na svou brankářskou jedničku Libora Kašíka, který pochytal 26 z 27 střel soupeře.

Ve třetí části Zlín odolal pardubickému náporu, ve 47. minutě přežili obrovskou šanci Harji, který netrefil odkrytou branku Kašíka a při pardubické hře bez brankáře v přečíslení tři na jedno trefil prázdnou klec Fryšara. „Naše hra je pořád stejná, je to téměř každý zápas. Nedaří se nám hrát v nějakých kolejích a týmově, jednodušeji a účelněji,“ litoval asistent pardubického trenéra Michal Mikeska.

Další důležitý triumf je však vykoupaný dalšími ztrátami v sestavě. Včera nedohrál Lukáš Buchta, který odkulhal s poraněným levým kotníkem, nedohrál ani Ondráček, jenž má poraněnou levou ruku.

„Zatím nevíme, uvidíme, co z toho bude. Snad to nebude nic vážného, nějak si s tím poradíme,“ reagoval Svoboda s tím, který navíc nemůže počítat ani s dlouhodobými marody Hermanem a Gazdou. „Každý by chtěl mít široký kádr, my ho nemáme. I s tím si poradíme. Možnost máme pomoct si nějakým hráčem z Přerova,“ naznačil Svoboda.

PSG BERANI ZLÍN - PARDUBICE 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Köhler (Řezníček, Šlahař), 15. Honejsek (Okál, Šlahař), 40. Köhler (Okál, M. Novotný), 59. Fryšara (Claireaux) – 27. J. Kolář. Rozhodčí: Kika, Miroslav – Ondráček, Špůr.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Buchta – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Köhler – Claireaux, Fryšara, Dufek – Okál, P. Sedláček, Popelka.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl (Kantor) – J. Zdráhal, J. Kolář (C), Holland, Eklund, T. Voráček, Mikuš, Ivan – Tybor, Mandát (A), Svačina – Machala, Poulíček (A), Harju – Látal, Jenyš, D. Kindl – M. Beran, R. Vlach, Kusý.