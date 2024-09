„Naučil jsem se neohlížet se dozadu. Co bylo, to bylo, snažím se dívat dopředu. Samozřejmě si ale někdy vzpomenu. Půl roku zpátky jsme seděli s malým. Ukazoval jsem mu, jak jsme vyhráli titul,“ připomíná Urbanec úspěšnou sezonu 2013/2014.

Berani nyní třetí sezonou pokračují v první lize. Ve středu jste porazili Frýdek-Místek 4:1. Další náročné utkání?

Všichni jsme čekali těžký začátek sezony. Každý tým má hodně sil. Není to až tolik hezké, spíše ubojované. Pro nás jsou teď důležité tři body.

Snažili jste se napravit pondělní nezdar v Pelhřimově, že?

Jihlava byla po dvou docela vysokých prohrách, věděli jsme, že na nás vletí. Bavili jsme se o tom, jestli vydrží celý zápas. A zvládla to. Od nás to samozřejmě mohlo být lepší. Dneska jsme hráli doma, na Frýdek jsme rovněž chtěli vletět. Až na dvě tři chyby jsme předváděli solidní hokej.

Osobně jste si připsal asistenci na třetí gól Bedřicha Köhlera.

Béďa mi řekl, ať to napálím do manťáku. Nakopl motory a jel. (se smíchem)

Ve Frýdku jste nastupoval celou uplynulou sezonu. Bral jste tento zápas speciálně?

Když jsem hrával proti Zlínu, tak jsem tyto věci řešil. Chtěl jsem se vytáhnout, ukázat, že jsem místní. Teď už to tak neberu. Byl to pro mě zápas jako každý jiný. Ve Frýdku jsem navíc odehrál jen sezonu, někdy od října jsme hráli o padáka. Člověk na to moc ani nechce vzpomínat. S klukama jsem se samozřejmě pozdravil.

I přes výhru je ale pořád co zlepšovat. Vidíte to podobně?

Vždy je na čem pracovat. Co přesně zlepšit? Možná zakončení. Chomutovu jsme podle mě mohli dát úplně v klidu o čtyři góly více. Dvakrát třikrát jsme byli dva na jednoho, přeskočilo nám to hokejku. Jsou to detaily.

Zatím to vypadá na stejný scénář – doma vítězíte, venku prohráváte.

Doma na nás chodí lidi, což je super. Proti Frýdku jich uprostřed týdne přišlo přes dva tisíce, výborné číslo! Hlavně jsou slyšet. Je to něco jiného než zápasy na stadionech, kam přijde pět set diváků. Třeba v Sokolově mi přišlo, že tam je skoro tma. Skoro jako na Laver Cupu, kde diváky pomalu ani nevidíte. Je to takové pochmurné. Tady vám pomůžou, více vtáhnou do hry.

Podruhé od návratu jste hrál soutěžní zápas před domácími fanoušky. Jaké to pro vás je?

Jak už jsem zmiňoval dříve, do Zlína jsem se chtěl vrátit už po sestupu. Dva roky po sobě to nevyšlo. Hokej si tady extrémně užívám, kluci jsou skvělí. Dost mě to baví. Věděl jsem, do čeho jdu, očekávání to stoprocentně naplnilo. Jiná je pouze kabina, která prošla obrovskou rekonstrukcí.

Už příští středu vás čeká derby proti Vsetínu. Těšíte se hodně?

Když jsem ještě hrál v Porubě, tak na tyto zápasy se Zlínem nebo právě Vsetínem jsem se těšil. Vždy to bylo něco jiného. Chodilo více lidí. A teď přímo proti Vsetínu? Derby jsem naposledy hrál v dorostu, je to třináct nebo čtrnáct let. Moc se těším, právě i na atmosféru. Bude to vyhecované, dohrává se to. Tyto zápasy mě vážně baví!